SNIMCI koje su objavili ruski državni mediji prikazuju kako je bespilotna letelica za jednokratnu upotrebu Geran-4 pogodila lovac srednje težine MiG-29 ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva dok se avion spremao za poletanje sa aerodroma Voznesensk na jugu Ukrajine, uništivši ga.

Foto: militarywatchmagazine.com

Ukrajinski izvori su potvrdili da je avion izgubljen, a Komanda ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva takođe je potvrdila da je drugi MiG-29 uništen tokom borbene misije 27. juna iznad Poltavske oblasti.

DD Geopolitics/X/printscreen

Ruski izvori su izvestili da su dva MiG-29 uništena na aerodromu tokom napada, što ukazuje da su ukupno tri MiG-29 možda izgubljena. Geran-4 je jedan od najnovijih tipova ruskih dronova za napad i nadovezuje se na mogućnosti Gerana-2, licencirane derivata iranskog Šaheda 136. Pokreće ga kineski turbomlazni motor Telefly LX-WP-160 i znatno ga je teže presresti od Gerana-2.

Foto: militarywatchmagazine.com

Oglašavajući napad na ukrajinski MiG-29, rusko Ministarstvo odbrane je napomenulo da je drugi MiG-29 takođe pogođen avionom Geran-4 u objektu. Primetilo je:

„Tokom izviđačkih i udarnih operacija na aerodromu Voznesensk u Nikolajevskoj oblasti, otkrivene su pripreme za poletanje dva ukrajinska borbena aviona MiG-29. Jedan od borbenih aviona natovarenih municijom za lansiranje iz vazduha bio je pozicioniran na platformi ispred skloništa od armiranog betona. Drugi avion koji se nalazio unutar skloništa se dopunjavao gorivom iz kamiona-cisterne. Kao rezultat napada na aerodrom koristeći dve bespilotne letelice Geran-4 Siker, uništena su dva aviona MiG-29 natovarena municijom, cisterna za gorivo, specijalizovana mobilna aerodromska pogonska jedinica APA-5D, kao i letačko i inženjersko osoblje koje je stiglo da pripremi avion za poletanje.“

Nakon što su nasleđeni u velikom broju nakon raspada Sovjetskog Saveza, MiG-29 su činili okosnicu borbene flote ukrajinskog vazduhoplovstva pre početka neprijateljstava velikih razmera u februaru 2022. godine. Za razliku od mnogo boljih lovaca Su-27 i Su-24M koji su takođe bili u upotrebi, a čiji se broj u upotrebi mnogo brže smanjivao, flota MiG-29 je obnavljana donacijama iz cele Istočne Evrope, jer su bivše države Varšavskog pakta povukle svoje avione iz upotrebe. MiG-29 nastavlja da obavlja širok spektar borbenih misija iznad Ukrajine, i iako je veoma ograničen u svojim mogućnostima vazduh-vazduh, avion je modifikovan da integriše NATO oružje vazduh-zemlja, a najznačajnija je protivzračna raketa AGM-88 HARM za ciljanje ruskih sistema protivvazdušne odbrane. Avioni su povremeno pretrpeli velike gubitke, a procenjuje se da je 17 oboreno tokom deset dana vazdušnih borbi od 13. do 23. oktobra.

(militarywatchmagazine.com)

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