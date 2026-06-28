Ekonomija

POVEĆANJE PENZIJA I PRE JANUARA: Evo kad će biti veća primanja i šta penzioneri mogu da očekuju

В.Н.

28. 06. 2026. u 14:20

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na velikom skupu u Beogradu da Srbija danas spada među najbrže rastuće ekonomije u Evropi i poručio da se očekuje dalji napredak privrede, ali i nove mere za starije građane.

ПОВЕЋАЊЕ ПЕНЗИЈА И ПРЕ ЈАНУАРА: Ево кад ће бити већа примања и шта пензионери могу да очекују

FOTO: Depositphotos/miroslav110

Govoreći o ekonomskim rezultatima, Vučić je istakao da Srbija trenutno ostvaruje najveći privredni rast u regionu i da se nalazi na četvrtom mestu u Evropi po stopi ekonomskog rasta. Prema njegovim rečima, do kraja godine očekuje se dodatni napredak na evropskoj listi.

- Do kraja godine bićemo treći, sledeće godine prvi po stopi rasta u Evropi; ne kako ja kažem, već kako kaže Međunarodni monetarni fond. Nemojte da zaboravite da smo tamo 2014. godine zaostajali za gotovo svima u regionu. Crna Gora je čak 50 odsto imala veće plate od Srbije, 50, ne pet. Danas smo ispred njih - poručio je Vučić.

Novi plan za penzionere stiže u ponedeljak

Predsednik je najavio da će u ponedeljak sedmice predstaviti paket novih mera namenjenih penzionerima, uz zahvalnost najstarijim građanima na podršci reformama koje su, kako je rekao, bile teške, ali neophodne.

- Danas smo ispred njih zahvaljujući vašem radu, zahvaljujući ogromnim promenama i teškim reformama kroz koje smo prošli. I posebno hoću da se zahvalim penzionerima, onima koji su naše reforme razumeli i kad je njima bilo najteže - rekao je predsedik i dodao:

- Kad je njima bilo najteže, znali su da država radi i za svoju i za njihovu dobrobit. Zato vam obećavam, u ponedeljak ćete čuti novi plan, bićete veoma zadovoljni novim merama i sledi vam i veliko povećanje penzija i pre januara, dakle računam u novembru i decembru, već ove godine. A imaće i pre toga nešto što će mnogo da vas obraduje - rekao je Vučić.

(Alo)

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