Politika

PRAVO SRPSKO DOMAĆINSTVO: Vučić u poseti porodici sa petoro dece - to je pravo blago (VIDEO)

Novosti online

28. 06. 2026. u 13:56

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodicu Veljković u Senjskom Rudniku (opština Despotovac).

ПРАВО СРПСКО ДОМАЋИНСТВО: Вучић у посети породици са петоро деце - то је право благо (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Predsednika Vučića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara dočekali su predsednik opstine Despotovac Zlatko Marjanovic i tridesetdevetogodisnji Dragan Veljković, po zanimanju rudarski tehničar, koji je zaposlen kao nadzornik smene u RMU "Rembas". 

Dragan živi u domaćinstvu sa tridesetjednogodišnjom suprugom Sanjom Ilić, koja je u devetom mesecu trudnoće, a sa kojom ima još četvoro dece, Valentinu, Veljka, Jovana, i Milicu.

Sa Draganom u domaćinstvu žive i njegovi roditelji, otac Mirko, penzionisani rudar i majka Slađana, zaposlena u pogonu Jumko u Resavici.

Porodica ne živi lako.

Momak je mladiće pitao u kom klubu igraju fudbal, a oni su rekli da igraju za FK Rudar.

Otac kaže da žive od njegove plate i očeve penzije.

Foto: Фото: Новости

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U razgovoru sa lokalnim funkcionerima, Vučić se interesovao kakvo je stanje u lokalnim rudnicima, koliko ima zaposlenih i kakvo je stanje budžeta.

- Dakle, plata 1000 evra, imaš petoro dece. Roditelji pomažu... Trudili smo se da otvorimo na nekoliko mesta investicije, da žene mogu da dodaju na kuću, tražimo strateškog partnera za Jumko - rekao je predsednik u razgovoru sa domaćinom.

 

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