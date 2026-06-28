PRAVO SRPSKO DOMAĆINSTVO: Vučić u poseti porodici sa petoro dece - to je pravo blago (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodicu Veljković u Senjskom Rudniku (opština Despotovac).
Predsednika Vučića i ministra zdravlja Zlatibora Lončara dočekali su predsednik opstine Despotovac Zlatko Marjanovic i tridesetdevetogodisnji Dragan Veljković, po zanimanju rudarski tehničar, koji je zaposlen kao nadzornik smene u RMU "Rembas".
Dragan živi u domaćinstvu sa tridesetjednogodišnjom suprugom Sanjom Ilić, koja je u devetom mesecu trudnoće, a sa kojom ima još četvoro dece, Valentinu, Veljka, Jovana, i Milicu.
Sa Draganom u domaćinstvu žive i njegovi roditelji, otac Mirko, penzionisani rudar i majka Slađana, zaposlena u pogonu Jumko u Resavici.
Porodica ne živi lako.
Momak je mladiće pitao u kom klubu igraju fudbal, a oni su rekli da igraju za FK Rudar.
Otac kaže da žive od njegove plate i očeve penzije.
U razgovoru sa lokalnim funkcionerima, Vučić se interesovao kakvo je stanje u lokalnim rudnicima, koliko ima zaposlenih i kakvo je stanje budžeta.
- Dakle, plata 1000 evra, imaš petoro dece. Roditelji pomažu... Trudili smo se da otvorimo na nekoliko mesta investicije, da žene mogu da dodaju na kuću, tražimo strateškog partnera za Jumko - rekao je predsednik u razgovoru sa domaćinom.
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