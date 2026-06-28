SRBIJA PREUZIMA FASCINANTAN IRANSKI MODEL: Vučić najavio da nabavljamo nove vazduhoplove posle Rafala (VIDEO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, a nastavak prikaza je bio na Pasuljanskim livadama.
Vučić se obratio javnosti posle prikaza
Predsednik je izjavio da samo čuvamo svoje nebo i svoju zemlju i sve smo sposobniji da to radimo na sve bolji način.
- Sve ovo je na značajno višem nivou nego ranije. Mogli ste da vidite kako Lanius-X ulazi u prostoiju i goni metu. Videli ste vozila "miloš mali", nove granate, rakete, tenkove i verujem da su ljudi zadovoljni. Još ćemo da radimo i osnažujemo našu vojsku. Uskoro ćemo imati posebne jedinice, više žena i mladih i onih koji ne moraju da budu preterano fizički sposobni, ali obučeni da upravljaju dronovima i bespilotnim vozilima. Pokazali smo vojnu moć - kazao je on.
On kaže da se u regionu niko ne raduje kada vidi našu vojsku i njeno jačanje.
- Ne postoji niko ko bi se radovao našoj snazi, samo naši građani i naš narod. I nikada se neće radovati. Radovali bi se da mi pripadamo njijovim savezima - rekao je predsednik.
Kaže da se naši piloti već obučavaju za Rafale.
- Niste jedan detalj čuli, ja sam pomenuo Rafale i nove vazduhoplove... Dakle, dolaze posle Rafala novi vazduhoplovi, biće i lovaca i školskih aviona, tako da biće nam potrebno još mnogo pilota, sada imamo više polaznika nego ranije, verujem da ćemo taj problem da rešimo - kazao je on.
Naglašava da nam cilj mora biti jačanje specijalnih snaga, i pominje Kinu i Kazahstan koji imaju odlične rezultate na takmičenjima.
- Što se tiče kupovine sa različitih strana, nekada je to teško, nekada je to naša komparativna prednost. Zato mi možemo da kombinujemo sisteme, videli ste Pasars sa kojim radi i ruski "Kornet" i francuski "Mistral". Mi smo to kombinovali sve - rekao je Vučić.
Rekao je da su nam potrebni hangari i nova skladišta i da ćemo morati da nalazimo rešenja u skladu sa savremenim načinom ratovanja.
- Mi ćemo u skladu sa onime što je Iran radio, a oni su to uradili fascinantno, uzeli su i sve su pod zemlju stavili, i tek kada im se pojave lanseri na zemlji, i kada ih vide izviđači protivnički, ali se oni vrate pod zemlju. Napravili su ozbiljne manufakture, sve je pod zemljom. To će biti problem i sa dronovima koje ćemo praviti u desetinama hiljada, i to ćemo morati da sakrijemo. To je što se tiče samog skladištenja jedan od ozbiljnih problema - naglasio je on, i istakao da mnogo novca dajemo na vojsku.
Prikaz dejstva dronova po cilju i akcija presretanja
Visoko-manevarski taktički dron "lanius Iks“ kojim upravlja operater prikazuje vežbu uništavanja žive sile. Nako toga, dron presretač "vihor" cilja dron samoubicu.
Artiljerijska sredstva dejstvuju po zacrtanim ciljevima
U delu prikaza artiljerijskih sredstava, prvi put je na delu viđen češki višecevni lanser raketa (VBR) RM-70 "vampir", kalibra 122 mm.
Okupljeni su, između ostalog, mogu da vide uspešno dejstvovanje, haubice "nora“ i ruskog hibridnog topovsko-raketnog sistema kratkog i srednjeg dometa "pancir-S1".
Najnovija modernizovana verzija tenka T-84AS3 uspešno pogađa ciljeve na poligonu.
Dejstvo avijacije po ciljevima na zemlji
Prikaz je nastavljen dejstvovanjem avijacije po ciljevima na zemlji.
Uzleteli su i helikopteri Mi-35, koje su dejstvovale po ciljevima na zemlji, što je propraćeno aplauzima.
Počela vežba
Nakon uvodne reči, Vučić je izdao dozvolu da počne vežba, i izdat je signal "Udar".
Prvo su dejstvovali sistemi "Pasars" po vazdušnom cilju, a zatim su sa "Pancirima" otvorili vatru i po ciljevima na zemlji.
Nastavak prikaza na Pasuljanskim livadama – angažovano 130 sredstava i sistema i više od 1.000 pripadnika Vojske Srbije
Prikaz se časova nastavlja na Pasuljanskim livadama, najvećem vojnom poligonu u Srbiji.
Tokom centralnog prikaza obučenosti, opremljenosti i osposobljenosti biće izvedeno bojevo gađanje uz savremena sredstva naoružanja koja su u proteklom periodu ili nabavljena ili modernizovana, koja se već nalaze u operativnoj upotrebi ili su u završnoj fazi uvođenja u sistem naoružanja.
Najpre je planirano dejstvo artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, nakon čega će uslediti gađanje avijacije, tenkovskih, mehanizovanih, pešadijskih i artiljerijskih jedinica, kao i dronova i sistema lutajuće municije.
Komandant Prve brigade Kopnene vojske brigadni general Jovica Matić rekao je za RTS da je na poligonu angažovano više od 130 sredstava i sistema i preko 1.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Prisutni su i v.d. pomoćnika ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, lider SNSD Milorad Dodik, predsednik NS Republike Srpske Nenad Stevandić, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić...
- Mnogo sam srećan što prvi put prikazujemo rakete, navođenje bombe, uglavnom smo prikazivali samo letelice - rekao je on, i zapitao šta piloti misle o raketama CM-400, na šta je dobio jedinstven odgovor - "Najbolje!"
- Mi se ne sekiramo za bilo koga drugog, mi se uvek pripremamo samo da branimo svoju zemlju. Bićemo sve jači! Da li će to svi da vole - neće! Budi Bog sa nama, neće svi to voleti, ali mene interesuje šta građani Srbije žele - kazao je on.
Vučić je govorio i o glasanju koje je organizovano na velikom skupu u Beogradu i otkrio je koliko je listića ubačeno.
- Ubačeno je 60.000 listića, pregledaću poruke koje su građani pisali juče. Ima mnogo toga da se nauči od naroda - rekao je on.
Kaže da imamo kineske, ruske, američke rakete...
- CM-400 je strašna raketa... Povećaćemo broj - obećao je on.
Vučić je potom pregledao borbene helikoptere i razgovarao sa pilotima.
- Danas gađamo "Atakom" sa helikoptera. Najviše u svetu volim kada je u našim rukama Mi-35, jer ima poseban, vrlo nezgodan, zlokoban zvuk. Opasna mašina - rekao je predsednik.
Predsednika su izvestili da su upravo ovakvim helikopterima na Bliskom istoku obarani dronovi, kao i da je to ekonomično sredstvo zato što je topovska municija jeftina.
- Za razliku od "Pancira" je pokretljiviji - kazao je Vučić.
Na konstataciju blokadera da je "juče ugrozio građane na skupu", Vučić je rekao:
- Pustite me molim vas. A danas je u Kraljevu mnogo hladnije.
On kaže da stiže mnogo naoružanja, i da je potpisano mnogo ugovora.
U razgovoru sa vojnicima i oficirima Vučić se uvek interesovao odakle su poreklom, a kada mu je više njih reklo da je sa juga, predsednik je kratko prokomentarisao:
- Da nam nema juga Srbije, ne bi nam ni vojske bilo.
Predsednik je zatim pregledao dron CH-95, i operater drona ga je izvestio o naoružanju koje ova moćna kineska letelica može da nosi.
Ističe da je Izrael uspešan u operacijama jer ima digitalnu armiju i procese skraćuje do maksimuma.
- Najviše se gubi vremena na sagledavanje i odlučivanje - kaže on.
Ističe da je naša vojska sve snažnija, a biće još jača kad krene vojni rok.
- To će dodatno da pojača naše vojne kapacitete. Krećemo u martu sa služenjem veoma kratkog vojnog roka. To će doneti mnogo više odgovornosti, ozbiljnosti, drugačijeg sagledavanja života muškarcima i mnogim devojkama - naveo je on.
Govorio je i o važnosti PVO sistema poput HQ-18, koji čuvaju naše gradove.
- Mučimo se oko čuvanja onoga što je najvažnije, to je gasna infrastruktura, kompresorske stanice - rekao je on.
Prikazana je i nova municija za haubice "Nora", uključujući i GT-1, precizni projektil koji može pogađati tačkaste ciljeve.
- Šta smo uradili sa šasijama za "Nore"? Jel napravljena nova FAP-ova šasija? Tako je i najbolje - kazao je on, i dodao da je najbolje da što više radi Vojno-tehnički institut.
Vučić je pregledao i rakete "alas", koje će služiti za precizna gađanja.
- Ovo je potpuno novo nešto što smo dobili, pre nekoliko dana. Višecevni lanser raketa "vampir" - rekao je predsednik, i obavešten je da će biti danas korišćene i termobarične rakete, slične onima koje koristi čuveni ruski TOS "solncepek".
Vučić je zatim krenuo da pregleda PVO sisteme, a posebno ga je oduševilo kada je video devojku koja upravlja sistemom "Mistral".
- Kako joj je ime? Teodora Stanković. Hvala vam Teodora što branite i čuvate našu zemlju - rekao je predsednik, na šta je pozdravljen sa: "Služimo Srbiji!"
Vučić je pregledao i presretače dronova, a zatim je istakao važnost kopnenih robota, koji se mogu koristiti za vatrenu podršku, ali i evakuaciju ranjenika, čime se ne ugrožavaju životu medicinskih ekipa.
Vučić će kasnije prisustvovati i realizaciji gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu „Pasuljanske livade“.
Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da će 28. juna biti organizovan prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i potom gađanja iz sredstava ratne tehnike na poligonu "Pasuljanske livade".
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