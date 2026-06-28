DRAMA U VENECUELI SE NASTAVLJA: Broj poginulih porastao na 1430, potraga za nestalima još uvek traje (VIDEO)
PREMA najnovijim izveštajima, 3238 osoba je povređeno.
Timovi za spasavanje i lokalni stanovnici i dalje tragaju za nestalima u delovima Venecuele koje su pogodili jaki zemljotresi.
(Sputnjik)
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