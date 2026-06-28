Svet

DRAMA U VENECUELI SE NASTAVLJA: Broj poginulih porastao na 1430, potraga za nestalima još uvek traje (VIDEO)

В.Н.

28. 06. 2026. u 08:43

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PREMA najnovijim izveštajima, 3238 osoba je povređeno.

ДРАМА У ВЕНЕЦУЕЛИ СЕ НАСТАВЉА: Број погинулих порастао на 1430, потрага за несталима још увек траје (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Fernando Vergara

Timovi za spasavanje i lokalni stanovnici i dalje tragaju za nestalima u delovima Venecuele koje su pogodili jaki zemljotresi.

(Sputnjik)

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