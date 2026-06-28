TRAGEDIJA! Upucane najmanje četiri osobe posle meča na Svetskom prvenstvu

TRAGEDIJA se dogodila tokom Svetskog prvenstva.

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Najmanje četiri osobe su upucane dok se u petak uveče okupljalo na stotine ljudi nakon utakmice Svetskog prvenstva, saopštila je policija u Masačusetsu.

Policija u Broktonu navela je da je „neposredno pre ponoći u petak primila više prijava o pucnjavi“.

- Policajci su izašli na raskrsnicu Main Street i Park Street i pronašli najmanje četiri osobe sa prostrelnim ranama - navodi se u saopštenju policije.

Sve četiri osobe su prebačene u bolnicu, a njihovo zdravsteno stanje nije poznato.

Za sada nema informacija o uhapšenima.

U petak su na stadionu Gillette u Foksborou igrale selekcije Norveške i Francuske.

Istraga je u toku, a policija je saopštila da će više informacija biti objavljeno naknadno.

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