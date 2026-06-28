TRAGEDIJA! Upucane najmanje četiri osobe posle meča na Svetskom prvenstvu
TRAGEDIJA se dogodila tokom Svetskog prvenstva.
Najmanje četiri osobe su upucane dok se u petak uveče okupljalo na stotine ljudi nakon utakmice Svetskog prvenstva, saopštila je policija u Masačusetsu.
Policija u Broktonu navela je da je „neposredno pre ponoći u petak primila više prijava o pucnjavi“.
- Policajci su izašli na raskrsnicu Main Street i Park Street i pronašli najmanje četiri osobe sa prostrelnim ranama - navodi se u saopštenju policije.
Sve četiri osobe su prebačene u bolnicu, a njihovo zdravsteno stanje nije poznato.
Za sada nema informacija o uhapšenima.
U petak su na stadionu Gillette u Foksborou igrale selekcije Norveške i Francuske.
Istraga je u toku, a policija je saopštila da će više informacija biti objavljeno naknadno.
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