Fudbal

TRAGEDIJA! Upucane najmanje četiri osobe posle meča na Svetskom prvenstvu

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28. 06. 2026. u 09:54

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TRAGEDIJA se dogodila tokom Svetskog prvenstva.

ТРАГЕДИЈА! Упуцане најмање четири особе после меча на Светском првенству

FOTO: Depositphotos/deposit123

Najmanje četiri osobe su upucane dok se u petak uveče okupljalo na stotine ljudi nakon utakmice Svetskog prvenstva, saopštila je policija u Masačusetsu.

Policija u Broktonu navela je da je „neposredno pre ponoći u petak primila više prijava o pucnjavi“.

- Policajci su izašli na raskrsnicu Main Street i Park Street i pronašli najmanje četiri osobe sa prostrelnim ranama - navodi se u saopštenju policije.

Sve četiri osobe su prebačene u bolnicu, a njihovo zdravsteno stanje nije poznato.

Za sada nema informacija o uhapšenima.

U petak su na stadionu Gillette u Foksborou igrale selekcije Norveške i Francuske.

Istraga je u toku, a policija je saopštila da će više informacija biti objavljeno naknadno.

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