"BOMBA" U SUPERLIGI! Vraća se Nenad Lalatović, ovde još nije bio...
SEZONA u srpskom fudbalu uskoro bi trebalo da počne, a sa njom u fokus vraća se i Nenad Lalatović.
Trener koji je prethodne sezone vodio Novi Pazar trebalo bi da se još jednom vrati u Superligu i preuzme novi klub.
Kako prenose "Sportske.net", Lalatović je dogovorio lične uslove sa čelnicima Radnika iz Surdulice i očekuje se da u narednim danima bude zvanično predstavljen kao novi trener superligaša sa juga Srbije.
Radnik je u potragu za novim šefom stručnog štaba krenuo nakon odlaska Dušana Đorđevića.
Klub iz Surdulice iza sebe ima istorijsku sezonu u kojoj je, predvođen odličnim igrama Marka Jakšića, izborio plasman u plej-of Superlige Srbije i prvenstvo završio na sedmom mestu.
Inače, četrdesetosmogodišnji Lalatović u karijeri je vodio Srem, Proleter, Voždovac, Napredak, Crvenu zvezdu, Borac iz Čačka, Vojvodinu, Čukarički, Radnički iz Niša, Al Batin, Radnički iz Kragujevca, Borac iz Banja Luke, Mladost, Zorju, Spartak, Budućnost iz Podgorice i Novi Pazar.
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