Fudbal

"TO NAM JE VEOMA VAŽNO": Selektor Argentine se oglasio nakon meča na Svetskom prvenstvu

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28. 06. 2026. u 10:38

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Želeli smo da damo šansu fudbalerima koji do sada nisu puno igrali, izjavio je danas selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni posle pobede protiv Jordana na Svetskom prvenstvu.

ТО НАМ ЈЕ ВЕОМА ВАЖНО: Селектор Аргентине се огласио након меча на Светском првенству

Leonardo Ramirez / Eyepix Group / Stringershub Inc. / Profimedia

Fudbaleri Argentine pobedili su ranije danas u Arlingtonu selekciju Jordana rezultatom 3:1 (2:0) u utakmici trećeg kola grupe J.

Skaloni je na ovoj utakmici dao šansu fudbalerima koji su malo igrali u dosadašnjem delu Mundijala.

"To nam je veoma važno. Ezekijel Palasios nam je danas bio potreban na poziciji beka. Želeli smo da odmorimo Nahuela Molinu, a Palasios nam je puno pomogao. Nije bilo problema sa tim", rekao je Skaloni.

Golove za Argentinu postigli su Đovani Lo Selso, Lautaro Martinez i Lionel Mesi, koji je ušao u igru u 60. minutu.

"Posebno sam srećan zbog Lo Selsa, koji nije mogao da igra na prethodnom SP. Srećan sam i zbog gola Mesija. Lepo je kada se sve završi kako treba", naveo je selektor Argentine.

Fudbaleri Argentine su završili na prvom mestu na tabeli grupe J sa devet bodova. Aktuelni svetski šampion će u šesnaestini finala SP igrati 4. jula protiv Zelenortskih ostrva.

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