BRNABIĆEVA ODJAVILA ŠIDERA: Ko i šta vam daje pravo da išta zahtevate od Srbije? Beži bre!

PREDESEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, oglasila se na društvenoj mreži "Iks" povodom objave evroposlanika Andreasa Šidera u kojoj on podržava blokadere i meša se u unutrašnja pitanja Srbije.

Foto: Printskrin Instagram/anabrnabic

Šider je objavio na "Iks"-u:

- Pozdravljam Vučićevu neočekivanu ostavku, ali zahtevam masovne reforme: Konačno se čuju glasovi mnogih mladih ljudi u Srbiji, koji su već neko vreme izašli na ulice i zahtevaju promenu pravca za zemlju. Promenu pravca, izlazak iz korupcije i autoritarne silazne spirale. Vreme je za novi početak za Srbiju, čak i ako to zahteva masovne reforme i fer i slobodne izbore. Ako to uspe, ni put ka EU neće ostati blokiran.

Brnabićeva mu je kratko i oštro odgovorila:

- Koga briga šta vi očekujete i ko i šta vam daje pravo da bilo šta zahtevate od Srbije? Beži bre - istakla je.

Who cares what you welcome and who and what gives you the right to demand anything from Serbia? Beži bre. https://t.co/3x92OhVgH1 — Ana Brnabic (@anabrnabic) June 28, 2026

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