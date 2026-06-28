ŠIPTARSKI SPECIJALCI DOŠLI NA GAZIMESTAN: Srbi naterani da izlaze jedan po jedan (FOTO)

PRIŠTINA je poslala i specijalce na Gazimestan, od kojih doslovno ne može da se prođe da spomen obeležja.

FOTO: Novosti

Specijalci su došli do spomen obeležja i napravili špalir, time nateravši Srbe da mogi iz kruga spomen obeležja izaći samo jedan po jedan.

Još jedno iživljavanje naoružane šiptarske bande na Vidovdan!