Politika

ŠIPTARSKI SPECIJALCI DOŠLI NA GAZIMESTAN: Srbi naterani da izlaze jedan po jedan (FOTO)

В.Н.

28. 06. 2026. u 14:19

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PRIŠTINA je poslala i specijalce na Gazimestan, od kojih doslovno ne može da se prođe da spomen obeležja.

ШИПТАРСКИ СПЕЦИЈАЛЦИ ДОШЛИ НА ГАЗИМЕСТАН: Срби натерани да излазе један по један (ФОТО)

FOTO: Novosti

Specijalci su došli do spomen obeležja i napravili špalir, time nateravši Srbe da mogi iz kruga spomen obeležja izaći samo jedan po jedan.

Приштински специјалци на ГазиместануFoto: ФОТО: Novosti

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Još jedno iživljavanje naoružane šiptarske bande na Vidovdan! 

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