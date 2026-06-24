DRAMA U NEMAČKOJ: Izdato važno upozorenje svim građanima

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ZBOG velikih problema sa železničkom radio-komunikacijom, nemačka železnica Dojče ban obustavila je železnički saobraćaj širom zemlje, saopštila je ta kompanija.
- Zbog kvara na digitalnom železničkom radio-sistemu GSM-R širom Nemačke, svi vozovi se privremeno zadržavaju u stanicama - navodi se u saopštenju, prenosi Frankfurter algemajne cajtung. Prema navodima portparola kompanije, došlo je do poremećaja u radu digitalnog železničkog radio-sistema GSM-R.
- Naši tehničari intenzivno rade na otklanjanju kvara - rekao je on i dodao da će dodatne informacije biti objavljene čim to bude moguće. Pre toga je više regionalnih železničkih prevoznika već prijavilo probleme sa radio-komunikacijom.
Kompanija Eriks, regionalni železnički prevoznik u Donjoj Saksoniji, na svojoj internet stranici navela je da su zbog kvara nastala velika ograničenja u celokupnom saobraćaju i savetovala putnicima da tog dana ne kreću na put. Zbog široko rasprostranjenog kvara na železničkoj radio-mreži pogođeni su svi vozovi na svim linijama.
I kompanija Ajzenbangezelšaft saopštila je da svi vozovi moraju da se zaustave ili da uđu u najbližu stanicu i tamo sačekaju dalja uputstva.
Prema njihovom saopštenju, problem je zahvatio celokupan železnički saobraćaj i vožnje vozova trenutno u principu nisu moguće.
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