CELA HRVATSKA U ŠOKU! Ovo im se neće svideti pred meč protiv Portugala!
Utakmica šesnaestine finala Svetskog prvenstva igra se u petak rano ujutru.
Fudbalske reprezentacije Hrvatske i Portugala sastaju se veđ u prvoj fazi eliminacija na Mundijalu, koji se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.
Ove dve selekcije su završile na drugim pozicijama u svojim grupama, pa će u noći između četvrtka i petka po srednjeevropskom vremenu odlučivati o tome ko će ići u osminu finala. Meč se održava u Torontu, a cene ulaznica su nenormalno skočile.
Cifra se više nego udvostručila u odnosu na početak meča između Portugala i Kolumbije, što pokazuje dinamičan sistem određivanja cena koji je ove godine usvojila FIFA, koja je organizator turnira. Sistem omogućava da se cene menjaju u zavisnosti od potražnje – redovna praksa na koncertima i sportskim događajima u SAD – i doveo je do povećanja vrednosti ulaznica za mečeve grupne faze na preko 1.000 dolara.
Čelnici svetske kuće fudbala su pozvali navijače da koriste samo njenu zvaničnu platformu, navodeći da je njeno tržište za preprodaju i razmenu jedina platforma putem koje se može garantovati pravilna isporuka ulaznica.
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