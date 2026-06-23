RUSI SE OGLASILI O NAPADU NA UKRAJINU: Evo šta smo gađali u poslednjih 24 sata

NEVIĐENA toplotna kupola dovodi do prekomerne vrućine koja će biti ne samo intenzivna već i dugotrajna, među najintenzivnijim i istorijski najzabeleženijim toplotnim talasima u Evropi. Veliki evropski gradovi će iskusiti prekomernu toplotu, a Pariz, London, Hanover, Frankfurt i Brisel će biti u središtu.