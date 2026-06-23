RUSI SE OGLASILI O NAPADU NA UKRAJINU: Evo šta smo gađali u poslednjih 24 sata
TOKOM proteklih 24 sata, ruske trupe su napale proizvodne objekte i mesta za skladištenje dronova dugog dometa ukrajinskih oružanih snaga, kao i mesta za privremeno raspoređivanje ukrajinskih jedinica u 148 okruga. Ovo je saopštilo rusko Ministarstvo odbrane.
- Operativno-taktička avijacija, udarne bespilotne letelice, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije pogodile su objekte ukrajinske gorivne, energetske i transportne infrastrukture, skladišta goriva koja koriste Oružane snage Ukrajine, proizvodne pogone i mesta za skladištenje bespilotnih letelica velikog dometa, kao i mesta za privremeno raspoređivanje ukrajinskih oružanih snaga i stranih plaćenika u 148 okruga - saopštilo je odeljenje.
(TASS)
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