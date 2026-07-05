NEMA VIŠE DŽABE, SAD KUPUJTE SVOJ SPAS: Ukrajinci naručili od SAD sisteme "Patriot" nakon što je Tramp prekinuo donacije

UKRAJINSKO Ministarstvo odbrane je postavilo svoju prvu narudžbinu za sisteme protivvazdušne odbrane dugog dometa MIM-104 Patriot, nakon što su američki zvaničnici jasno stavili do znanja da će donacije ovih sistema prestati.

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Oko 100 protivraketnih presretača, najverovatnije varijanta PAC-3, finansira se preko zajma od 1 milijarde dolara koji podržava Evropska unija, uz hitni diplomatski apel upućen skoro 40 partnerskih zemalja za neposredan transfer raketa iz postojećih zaliha. Ova nabavka predstavlja važan zaokret u pristupu Ukrajine održavanju svoje strateške protivvazdušne odbrane, jer umesto da se gotovo isključivo oslanja na donirane presretače od saveznika, Kijev prelazi na direktnu kupovinu. Pored nabavke finansirane od strane EU, Ukrajina takođe ima poseban dugoročni sporazum podržan od Nemačke za nabavku stotina raketa PAC-2, prenosi Militari voč.

Najnovija inicijativa usledila je nakon jednog od najvećih ruskih vazdušnih napada u ratu, koji je pokazao sve veći pritisak na ukrajinske zalihe protivbalističkih presretača. Napad je obuhvatio skoro 500 udarnih dronova i 77 raketa, uključujući 25 balističkih raketa, jer se ruska strategija udara sve više zasniva na kombinovanju stotina dronova sa balističkim i krstarećim raketama u kompleksnim napadima zasićenja. Veliki talasi dronova primoravaju Ukrajinu da aktivira sisteme niže klase PVO i stvaraju stotine radarskih tragova, dok balističke rakete stižu ubrzo nakon toga, što značajno opterećuje ograničene zalihe Patriot presretača. Ovaj slojeviti profil napada ima za cilj da zakomplikuje prioritizaciju ciljeva i iscrpi najsposobnije protivraketne resurse Ukrajine.

Efikasnost sistema Patriot sve više je dovedena u pitanje od kada su prvi sistemi donirani od strane SAD, Nemačke i Holandije borbeno testirani od maja 2023. Bivši zamenik načelnika Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, general Igor Romanenko, u oktobru 2025. upozorio je da Patriots više ne mogu da pruže pouzdanu odbranu od ruskih napada, navodeći da je njihova efikasnost „pala sa 42% na 6%“. On je to pripisao softverskim unapređenjima ruskih balističkih raketa, koja su povećala njihovu brzinu i manevarske sposobnosti pri približavanju ciljevima. Ovo je potvrdilo i izjave ukrajinskih i zapadnih zvaničnika koji su nekoliko dana ranije takođe upozorili da je efikasnost Patriot sistema protiv raketa tipa Iskander-M i Kinžal pala na samo šest procenata.

Foto: Vikipedia/Bernd vdB Sistem Patriot

Početkom oktobra, načelnik komunikacija ukrajinske Komande vazduhoplovstva Jurij Ignat je primetio da sposobnost ruskih balističkih raketa da prate nove profile leta i složenije trajektorije „komplikuje rad Patriot sistema, jer on radi u automatskom režimu prilikom presretanja balističkih raketa. Postaje teže izračunati tačku u kojoj će se presretač sudariti ili detonirati u blizini neprijateljske rakete.“ Lansiranja iz više pravaca dodatno su zakomplikovala PVO napore, pa je Ignat naveo: „Ako balistička raketa može da dolazi iz različitih pravaca, detekcija jednim sistemom nije moguća… Potrebno je imati više sistema, više radara koji mogu da otkrivaju ciljeve i pokriju grad iz različitih pravaca.“ Za razliku od ruskih, kineskih i severnokorejskih sistema koji mogu da dejstvuju u krugu od 360 stepeni, Patriot je ograničen na sektor od 120 stepeni, što je slabost koju Pentagon pokušava da otkloni razvojem nove varijante.

Marek Ladžinski / Zuma Press / Profimedia Projektil ispaljen iz sistema "Patriot"

Sistemi Patriot pretrpeli su značajne gubitke od kada se koriste u Ukrajini, a gubici su više puta potvrđeni snimcima dronova od marta 2024. Kao daleko najskuplji vojni sistemi u ukrajinskoj upotrebi, sa cenom od oko 2,5 milijardi dolara po sistemu, svaki gubitak predstavlja ozbiljan udarac za protivvazdušne kapacitete zemlje, posebno u trenutku kada su zapadni saveznici suočeni sa velikim manjkom zaliha i ne mogu lako da ih nadoknade. Velike donacije Patriot sistema Ukrajini značajno su ispraznile evropske i američke zalihe, što je dodatno pogoršano brzim trošenjem američkih rezervi tokom sukoba sa Iranom u junu 2025. i februaru–aprilu 2026.

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