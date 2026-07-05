ISPRIČALA SVOJU NAJLIČNIJU PRIČU: Jelena Karleuša posle trogodišnje diskografske pauze predstavila novu pesmu sa predstojećeg albuma (FOTO)

POP diva Jelena Karleuša obeležila je finale muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“ premijernim izvođenjem balade „Sad je sve okej“, kojom je posle trogodišnje diskografske pauze najavila dugoočekivani album „Enigma“.

Foto: Miloš Miletić

Upravo ova numera predstavlja prvi singl sa novog izdanja, dok će preostale dve, brže pesme, biti objavljene 14. jula.

Emotivna balada, za koju mnogi već tvrde da je najličnija u njenoj dosadašnjoj karijeri, izazvala je snažne reakcije publike i na društvenim mrežama. Prema brojnim komentarima, stihovi deluju kao svojevrsna ispovest o životnom periodu kroz koji je prolazila tokom braka sa bivšim fudbalerom Duškom Tošićem, koji je okončan razvodom. Foto: Miloš Miletić

Ništa nije prepušteno slučaju ni kada je reč o scenskom nastupu. Za potrebe snimanja u velikom studiju RTV Pink u Šimanovcima napravljena je verna replika pojedinih prostorija Jelenine vile na Dedinju. Na sceni su se našli deo njenog garderobera, velika šminkernica, štenderi sa scenskim kostimima, obućom i tašnama, a u studio je dopremljen i deo njenog nameštaja, kako bi čitava atmosfera bila što autentičnija.

Poseban emotivni pečat nastupu dale su i Jelenine ćerke, Atina i Nika Tošić, koje su svojim pojavljivanjem pokazale koliko su majci bile oslonac u najtežim životnim trenucima. U kadrovima su se pojavili i njeni kućni ljubimci, za koje je poznato da je izuzetno vezana.

Stihovi u kojima se direktno pominje i reč „razvod“ mnogi su doživeli kao simboličan odgovor na sve ono što je godinama ostajalo neizgovoreno i daleko od očiju javnosti. Upravo zato brojni gledaoci ovu pesmu nazivaju najiskrenijom ispovešću koju je Jelena do sada podelila sa publikom, a emotivan nastup mnogima je izmamio suze.

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