FBI nudi 25.000 dolara: Američki istražitelji ne odustaju od potrage za telom Ane Knežević
AMERIČKI Federalni istražni biro (FBI) ponudio je novčanu nagradu od 25.000 dolara za informacije o tome gde se nalazi telo Ane Marije Henao Knežević, državljanke SAD, koja je nestala 2024. godine u Madridu.
Za njeno ubistvo osumnjičen je njen suprug David Knežević, srpski biznismen, koji je u međuvremenu počinio samoubistvo u zatvoru u Majamiju.
Kao što smo već pisali, Ana je rođena u Kolumbiji, a kasnije je stekla američko državljanstvo i živela u Fort Loderdejlu. U Španiju se preselila tokom procesa razvoda, a njen nestanak prijavljen je 4. februara 2024. godine. Istražitelji sumnjaju da je ubijena dva dana ranije i da bi spor oko podele višemilionske imovine mogao da bude motiv zločina.
David je nakon Aninog nestanka uhapšen, ali nije dočekao suđenje jer je počinio samoubistvo u zatvoru u Majamiju. Nikada nije otkrio gde se nalaze posmrtni ostaci njegove supruge, a istražitelji veruju da je telo bačeno na ruti od Madrida do Beograda, koja prolazi kroz Francusku, Italiju, Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju.
Počinio samoubistvo u ćeliji
PREMA navodima istražitelja, Knežević je 29. januara 2024. u Beogradu iznajmio tamnoplavi "pežo 308". Zatamnio je zadnja stakla i uputio se u Madrid. Tokom putovanja krao je i menjao registarske tablice kako bi izbegao otkrivanje. U Srbiju se vratio istom rutom, a veruje se da se tada rešio tela. Protiv njega su bile podignute optužnice za otmicu sa smrtnim ishodom, nasilje u porodici sa smrtnim ishodom počinjeno van SAD i ubistvo američkog državljanina. U aprilu 2025. pronađen je bez svesti u pritvoru u Majamiju. Njegov advokat je potom potvrdio da je počinio samoubistvo.
FBI je objavio i fotografije dnevnika za koji se pretpostavlja da bi mogao biti odbačen zajedno sa njenim telom, jer nije nađen u stanu u kojem je boravila u Španiji. Prema podacima iz istrage, Ana je poslednji put viđena na nadzornim kamerama 2. februara 2024. godine oko 13.42, kada je ulazila u svoju zgradu u Madridu. Kasnije tog dana imala je video-poziv oko 19 časova, a poslednju poruku prijateljima poslala je oko 22 časa.
Istraga je utvrdila da je oko 21.27 iste večeri muškarac, za koga se veruje da je njen suprug, snimljen kako ulazi u zgradu sa motociklističkom kacigom i reflektujućim prslukom. Potom je sprejem onesposobio nadzornu kameru u predvorju zgrade i napustio objekat sa koferom. Istražitelji veruju da je u njemu bilo Anino telo.
