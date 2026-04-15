Ratko Mladić doživeo moždani udar, u teškom je stanju
General Ratko Mladić doživeo je lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju, rekao je danas njegov sin Darko Mladić.
On je agenciji Srna rekao da se to desilo u petak, 10. aprila i da očekuje da dobije dokumentaciju od zdravstvene službe tribunala u Hagu da tačno vidi šta se desilo.
- General je bio prebačen u bolnicu, pa su ga istog dana vratili u pritvorsku jedinicu. Najverovatnije je imao lakši moždani udar. Obećali su nam da će nam poslati te dokumente. Osim usmenog razgovora sa lekarom, nismo dobili ništa. Čekamo da nam pošalju te nalaze, koje su radili isti dan, ali još nismo dobili ništa - naveo je Darko Mladić.
Prema njegovim rečima Mladić je u jako teškom stanju i više ne može da sedne ni u kolica i da slabo komunicira.
Kako navodi agencija Ratko Mladić je imao više moždanih udara, a ima i ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.
Više puta je bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.
Od 2024. godine se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.
(Tanjug)
Preporučujemo
Drama u Persijskom zalivu: Srušio se jedan od najskupljih američkih dronova
MORNARICA Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da se izviđačka bespilotna letelica MQ-4C Triton srušila u regionu Persijskog zaliva, navodeći da je reč o "nesreći", dok su pojedini izvori ranije tvrdili da je letelicu oborila iranska protivvazdušna odbrana.
15. 04. 2026. u 12:11
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)