Marta Kos likuje zbog poraza Orbana: Ukrajina dobija 90 milijardi za rat sa Rusijom

Promena u mađarskoj vladi mogla bi da pomogne u otključavanju 90 milijardi evra za Ukrajinu i da joj pruži "novi podsticaj" za pridruživanje Evropskoj uniji, izjavila je danas evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Govoreći na marginama prolećnog zasedanja MMF-a i Svetske banke, mađarske izbore u nedelju, na kojima je dugogodišnji premijer Viktor Orban pretrpeo težak poraz opisala je kao "veliku pobedu za Evropu".

- Lično očekujem da će ovo imati pozitivan efekat na proces pristupanja - rekla je Kos, prenosi Gardijan. Ona je dodala da bi to pomoglo u otključavanju velikog kredita potrebnog za podršku Ukrajini.

- Sa 90 milijardi evra možemo pokriti finansijske potrebe Ukrajine 2026. i 2027. godine - rekla je Kos.

Ona je, međutim, upozorila da Ukrajina i dalje mora "da sprovede reforme koje su važne za njenu ekonomsku transformaciju", napominjući da to nije lako za zemlju u ratu. Kos je rekla da se nada da će nova mađarska vlada pojačati napore u borbi protiv korupcije, ojačati vladavinu prava i povećati medijske slobode.

- To su fundamentalni principi - toliko truda smo uložili u proces pristupanja - važni su i za države članice - rekla je evropska komesarka, misleći na Mađarsku.

Lider stranke Tisa Peter Mađar osvojio je ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, okončavši 16-godišnju vladavinu Viktora Orbana.