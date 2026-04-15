Košarka

Večiti derbi - novi čin: Partizan poslao poruku "grobarima" pred dolazak Zvezde!

Новости.онлине

15. 04. 2026. u 14:10

Prethodni okrašj je pripao crno-belima.

Вечити дерби - нови чин: Партизан послао поруку гробарима пред долазак Звезде!

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Partizan je nedavno slavio u drugom evroligaškom derbiju protiv Crvene zvezde 89:82, kao gost, ali će sada izabranici Đoana Penjaroje imati ulogu domaćina.

Ovog puta u ABA ligi, u okviru 8. kola Top 8 faze regionalnog takmičenja, utakmica je na programu 19. aprila od 19.30 časova na istom mestu, u Beogradskoj areni. 

U međuvremenu, klub iz Humske se oglasio povodom prodaje ulaznica za najveći srpski i regionalni meč:

"Ulaznice mogu kupiti samo članovi KK Partizan isključivo putem servisa SixTix i Efinity. Prodaja će se odvijati isključivo za članove KK Partizan i to putem linka na sajtu partizan.basketball zatim sajta efinity.rs kao i Efinity prodajnih mesta na blagajni Beogradske arene (blagajna sever) i Efinity prodajnim mestima Sava Centar i Dom omladine. I za ovu utakmicu, aktivna će biti resell opcija", saopštio je KK Partizan.

Branilac regionalne titule je trenutno drugi na tabeli šampionske grupe sa 23 pobede i tri poraza, dok je Zvezda treća sa učinkom 18-5.

Evroliga donela hitnu odluku! Crvena zvezda ide u Atinu na završni turnir, veliko slavlje na Malom Kalemegdanu!

