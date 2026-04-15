Nova pucnjava u školi u Turskoj: Ima mrtvih, na desetine povređeno (VIDEO)

В.Н.

15. 04. 2026. u 13:53

NAJMANjE četiri osobe su poginule, a 20 je ranjeno u pucnjavi u školi u Turskoj. To je druga pucnjava za samo dva dana u ovoj zemlji.

Нова пуцњава у школи у Турској: Има мртвих, на десетине повређено (ВИДЕО)

Oružani napad se dogodio u Srednjoj školi Ajser Čalik u Karamanmarašu, javlja "Dejli mejl".

Nakon prvih izveštaja o pucnjavi, ekipe Hitne pomoći su odmah poslate na lice mesta. Drugi detalji zasad nisu poznati, a lokalne vlasti su saopštile da identitet napadača još nije utvrđen.

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma retke u Turskoj.

(Blic)

