Nova pucnjava u školi u Turskoj: Ima mrtvih, na desetine povređeno (VIDEO)

NAJMANjE četiri osobe su poginule, a 20 je ranjeno u pucnjavi u školi u Turskoj. To je druga pucnjava za samo dva dana u ovoj zemlji.

Oružani napad se dogodio u Srednjoj školi Ajser Čalik u Karamanmarašu, javlja "Dejli mejl".

A gunman has opened fire at a school in Kahramanmaraş, Turkey, in a fresh attack that comes just two days after another school‑shooting incident in southeastern Turkey. Reports so far indicate fatalities and multiple injuries, though official tallies are still being confirmed by… pic.twitter.com/OvyrK0XEXW — RB. (@rahul4bisht) April 15, 2026

Nakon prvih izveštaja o pucnjavi, ekipe Hitne pomoći su odmah poslate na lice mesta. Drugi detalji zasad nisu poznati, a lokalne vlasti su saopštile da identitet napadača još nije utvrđen.

#BREAKING | At least one ​person was ‌killed and six people were ​wounded in ​a shooting at a ⁠middle school ​in the ​southern Turkish province of Kahramanmaras, broadcaster ​NTV reported, citing the ‌local ⁠governor, marking the second such attack in ​as ​many ⁠days #Turkey… pic.twitter.com/9zGqeGsT1l — WION (@WIONews) April 15, 2026

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma retke u Turskoj.

(Blic)