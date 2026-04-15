"Nije nama u interesu da vi usvajate evropske zakone": Opozicija napokon pokazala svoje pravo lice

“NIJE nama u interesu da vi usvajate evropske zakone” izjava je Biljane Đorđević iz Zeleno-levog fronta sa kolegijuma Skupštine Srbije.

Dakle, danas na kolegijumu Skupštine Srbije ovo je izgovorila predstavnica jedne od stranaka takozvane proevropske opozicije!

Konačno je i takozvana evropska opozicija priznala da se oni ne bore za evropsku Srbiju niti ih zaista zanima evropski put.

Jasno su priznali da im nije u interesu da se usvoje evropski zakoni.

Još jednom su potvrdili da oni nisu opozicija vlasti već opozicija Srbiji.

