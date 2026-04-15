"Odnosi SAD i Velike Britanije tužni" Tramp: Britanska imigraciona politika luda
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ocenio je danas da je imigraciona politika Velike Britanije "luda" i da su odnosi dve zemlje pogoršani, uz poruku da ga to neće sprečiti da ugosti britanskog kralja Čarsla III u Beloj kući krajem aprila.
Govoreći o britanskom premijeru Kiru Starmeru, Tramp je naveo da ga "voli", ali da smatra da je napravio "tragičnu grešku" obustavljanjem eksploatacije nafte u Severnom moru, dodajući da su cene energenata u Velikoj Britaniji među najvišima u svetu.
Istovremeno je, u intervjuu za Skaj Njuz, rekao da se raduje dolasku britanskog kralja Čarsla III i britanske kraljice Kamile u Belu kuću, naglašavajući da njegovi zategnuti odnosi sa britanskim premijerom Starmerom neće uticati na tu posetu.
- On je sjajan gospodin i moj prijatelj. Poznajem ga dugo - rekao je Tramp o kralju Čarlsu.
Na pitanje o stanju "specijalnih odnosa" između SAD i Velike Britanije, Tramp je rekao da su oni nekada bili bolji, ali da su sada "tužni".
- Kada smo tražili pomoć, nisu bili tu. Kada su nam trebali, nisu bili tu - rekao je Tramp.
On je dodao da su SAD Britaniji dale "veoma dobar trgovinski sporazum", iako, kako je naveo, taj dogovor "uvek može da se promeni".
Tramp je naveo i da Velika Britanija ima "loše imigracione i energetske politike", tvrdeći da je zemlja "na udaru invazije" i da sa takvim pristupom "ne može da uspe".
On je kritikovao britansku energetsku politiku, navodeći da London ne koristi resurse iz Severnog mora, dok istovremeno kupuje energente od Norveške po višim cenama.
Na pitanje o kritikama da se meša u unutrašnju politiku Velike Britanije, Tramp je odgovorio da ga ljudi pitaju za mišljenje i da smatra da su britanske imigracione politike "ludost".
On je izneo tvrdnje da Velika Britanija prima ilegalne migrante iz celog sveta, uključujući kriminalce.
Tramp je istakao da njegova administracija sprovodi strogu kontrolu granica, tvrdeći da su SAD "zatvorile granicu" i da uklanjaju osobe koje predstavljaju bezbednosni rizik.
(Tanjug)
Drama u Persijskom zalivu: Srušio se jedan od najskupljih američkih dronova

MORNARICA Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da se izviđačka bespilotna letelica MQ-4C Triton srušila u regionu Persijskog zaliva, navodeći da je reč o "nesreći", dok su pojedini izvori ranije tvrdili da je letelicu oborila iranska protivvazdušna odbrana.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
