Novi potez Trampa razbesneće Sija: Preti veliki sukob pred sastanak dva lidera

Pokušaj predsednika SAD Donalda Trampa da spreči Iran da koristi Ormuski moreuz ugrožava ključni kineski izvor snabdevanja energijom što donosi rizik od sukoba sa kineskim predsednikom Si Đinpingom mesec dana pred sastanak dva lidera u Pekingu, prenosi Bloomberg.

Si je danas prvi put govorio o ratu u Iranu, upozoravajući da se svetski poredak "pretvara u haos" i obećao je da će igrati "konstruktivnu ulogu" na Bliskom istoku.

Ministarstvo spoljnih poslova Kine osudilo je pomorsku blokadu američkog predsednika koju je uveo ove nedelje, opisivajući je kao "opasnu i neodgovornu".

Pretnje SAD da će presresti, preusmeriti ili zarobiti brodove koji krše njihovu blokadu rizikuju sukob između kineskih brodova i američke mornarice što potencijalno dovodi Peking u težak položaj čak i ako želi da izbegne direktno osporavanje blokade, piše Bloomberg.

- Ako SAD žele da iskoriste ovaj loše isplanirani rat da naštete interesima Kine, verujem da Kina ima mnogo akata koje bi osigurale da SAD dobiju mnogo manje nego što gube - napisao je u ponedeljak bivši urednik kineskog lista "Global Times" Hu Siđin.

Za sada nema naznaka da će poseta Donald Trump Pekingu, planirana za sredu u maju, biti odložena.

Tramp se danas sastao sa američkim ambasadorom Dejvidom Perduom, u okviru priprema za posetu Kini, prvoj od 2017. godine.

(Tanjug)