Jutjuber osuđen u Južnoj Koreji: Dobio šest meseci zatvora zbog ismevanja žrtava seksualnog ropstva
JUŽNOKOREJSKI sud osudio je američkog jutjubera Džonija Somalija na šest meseci zatvora zbog više slučajeva narušavanja javnog reda, uključujući incident sa statuom posvećenom žrtvama seksualnog ropstva iz Drugog svetskog rata.
On je optužen nakon što je u novembru 2024. godine objavio snimak na kojem ljubi i pleše u krilu statue koja simbolizuje žene primorane na seksualno ropstvo tokom Drugog svetskog rata, preneo je BBC.
Nakon incidenta, vlasti u Seulu su mu zabranile napuštanje zemlje, a sud je utvrdio da je svojim ponašanjem više puta remetio javni red i koristio provokativan sadržaj radi zarade na Jutjubu.
Tužilaštvo je tražilo kaznu od tri godine zatvora, ali je sud izrekao kraću kaznu, uz ocenu da žrtvama nije naneta teška šteta.
Sud mu je takođe zabranio rad sa maloletnicima i osobama sa invaliditetom nakon odsluženja kazne.
Somali, čije je pravo ime Ismael Remzi Halid, poznat je po provokativnim strimovima širom sveta, uključujući incidente u Japanu, Izraelu i drugim zemljama, gde je više puta dolazio u sukob sa lokalnim vlastima.
(Tanjug)
