Košarka

"Grobari" u transu! KK Partizan objavio spektakularnu vest

Новости онлине

15. 04. 2026. u 14:22

Najnovije vesti iz KK Partizan sigurno su obradovale sve kojima je taj klub u srcu.

Гробари у трансу! КК Партизан објавио спектакуларну вест

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Saopštenje crno-belih prenosimo u celosti:

"Žofri Lovernj je ponovo u Partizanu


Nakon gotovo 12 godina, nekadašnji kapiten crno-belih se vratio svojoj kući!

U junu 2014. godine, Žofri Lovernj je odlazeći iz Partizana obećao da će nam se putevi ponovo sresti. 

Danas je iskusni centar, rođen 30. septembra 1991. godine, potpisao ugovor sa crno-belima i uskoro će se staviti na raspolaganje treneru Penjaroji. 

Foto: KK Partizan

U svojoj karijeri, Lovernj je po odlasku iz Partizana igrao za Himki, Denver nagets, Oklahoma Siti tander, San Antonio spars, Čikago buls, Femerbahče, Žalgris, ASVEL i Kuvajt. 

U aktuelnoj sezoni, zadužiće dres sa brojem 77", ističu crno-belih.

Bonus video: MADRID OVAKVU CRNO-BELU SCENU NE PAMTI: "Grobari" izašli na ulice prestonice Španije, a onda... (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Pročitajte više

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima
Ostali sportovi

0 2

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

15. 04. 2026. u 17:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Ostali sportovi

0 2

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Pretpremijera i premijera 20. i 21. aprila u Fondaciji Mozzart

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Pretpremijera i premijera 20. i 21. aprila u Fondaciji Mozzart