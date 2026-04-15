"Grobari" u transu! KK Partizan objavio spektakularnu vest
Najnovije vesti iz KK Partizan sigurno su obradovale sve kojima je taj klub u srcu.
Saopštenje crno-belih prenosimo u celosti:
"Žofri Lovernj je ponovo u Partizanu
Nakon gotovo 12 godina, nekadašnji kapiten crno-belih se vratio svojoj kući!
U junu 2014. godine, Žofri Lovernj je odlazeći iz Partizana obećao da će nam se putevi ponovo sresti.
Danas je iskusni centar, rođen 30. septembra 1991. godine, potpisao ugovor sa crno-belima i uskoro će se staviti na raspolaganje treneru Penjaroji.
U svojoj karijeri, Lovernj je po odlasku iz Partizana igrao za Himki, Denver nagets, Oklahoma Siti tander, San Antonio spars, Čikago buls, Femerbahče, Žalgris, ASVEL i Kuvajt.
U aktuelnoj sezoni, zadužiće dres sa brojem 77", ističu crno-belih.
