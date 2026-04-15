"Grobari" u transu! KK Partizan objavio spektakularnu vest

Najnovije vesti iz KK Partizan sigurno su obradovale sve kojima je taj klub u srcu.

Saopštenje crno-belih prenosimo u celosti:

"Žofri Lovernj je ponovo u Partizanu



Nakon gotovo 12 godina, nekadašnji kapiten crno-belih se vratio svojoj kući!

U junu 2014. godine, Žofri Lovernj je odlazeći iz Partizana obećao da će nam se putevi ponovo sresti.

Danas je iskusni centar, rođen 30. septembra 1991. godine, potpisao ugovor sa crno-belima i uskoro će se staviti na raspolaganje treneru Penjaroji.

U svojoj karijeri, Lovernj je po odlasku iz Partizana igrao za Himki, Denver nagets, Oklahoma Siti tander, San Antonio spars, Čikago buls, Femerbahče, Žalgris, ASVEL i Kuvajt.

U aktuelnoj sezoni, zadužiće dres sa brojem 77", ističu crno-belih.

