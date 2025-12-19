Tip fudbal

JUČE SMO PROŠLI 3+ TIKET: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

19. 12. 2025. u 07:26 >> 08:15

POSLE jučerašnjeg dobitnog tiketa ekipa Tipa pronašla je za vas nove četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

FOTO: AP

U četvrtak smo pogodili tri para iz posledweg kola ligašeke faze Lige konferencija, uz kvotu od 2,83. Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih parova:

3+ TIKET ZA PETAK

20.00 Kambur - Mastriht UG 3+ (1,33)

20.30 Dortmund - Menhengladbah UG 3+ (1,53)
20.45 Altrinkam - Ročdejl UG 3+ (1,69)
21.00 Lans - Feni UG 3+ (1,29)

 Ukupna kvota: 4,43

 

