JUČE SMO PROŠLI 3+ TIKET: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
POSLE jučerašnjeg dobitnog tiketa ekipa Tipa pronašla je za vas nove četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
U četvrtak smo pogodili tri para iz posledweg kola ligašeke faze Lige konferencija, uz kvotu od 2,83. Taj tiket možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjih parova:
3+ TIKET ZA PETAK
20.00 Kambur - Mastriht UG 3+ (1,33)
20.45 Altrinkam - Ročdejl UG 3+ (1,69)
21.00 Lans - Feni UG 3+ (1,29)
Ukupna kvota: 4,43
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
19. 12. 2025. u 09:03
KATALONCI MELjU SVE PRED SOBOM: Baskijci su podigli samopouzdanje
19. 12. 2025. u 09:00
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
19. 12. 2025. u 08:57
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)