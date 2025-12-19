VEZALI SU TRI PORAZA: Pirejci imaju idealnu priliku da prekinu crnu seriju
OLIMPIJAKOS će u 17. kolu Evrolige ugostiti Asvel.
Uprkos tome što su imali rezultasku prednost od devet poena u poslednjoj četvrtini, Pirejci su na kraju poraženi od Valensije rezultatom 92:99.
Nisu mogli da zaustave raspoloženog rivala, pre svega odbrana nije funcionisala na najbolji način.
Saša Vezenkov je bio najefikasniji u svom taboru sa 24 poena, pratili su ga Nikola Milutiniv i Tomas Volkap koji su dodali po 13.
Olimpijakos je vezao tri poraza na evrosceni, ali danas će imatu idealnu priliku da prekine niz.
NAŠ TIP: H1 -14,5 (kvota 1,90)
POGLEDAJTE NAJNOVIJU EPIZODU KLADIONIČARSKIH PRIČA
Preporučujemo
OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za petak
19. 12. 2025. u 07:36
JUČE SMO PROŠLI 3+ TIKET: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
19. 12. 2025. u 07:26 >> 08:15
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)