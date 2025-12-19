TIP ostali sportovi

VEZALI SU TRI PORAZA: Pirejci imaju idealnu priliku da prekinu crnu seriju

Marko Milosavljević

19. 12. 2025. u 08:27

OLIMPIJAKOS će u 17. kolu Evrolige ugostiti Asvel.

FOTO: M. Vukadinović

Uprkos tome što su imali rezultasku prednost od devet poena u poslednjoj četvrtini, Pirejci su na kraju poraženi od Valensije rezultatom 92:99.

Nisu mogli da zaustave raspoloženog rivala, pre svega odbrana nije funcionisala na najbolji način.

Saša Vezenkov je bio najefikasniji u svom taboru sa 24 poena, pratili su ga Nikola Milutiniv i Tomas Volkap koji su dodali po 13.

Olimpijakos je vezao tri poraza na evrosceni, ali danas će imatu idealnu priliku da prekine niz.

