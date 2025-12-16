EVROPA je zainteresovana za promenu karaktera sukoba oko Ukrajine i već dugo planira eskalaciju u Crnom moru, koristeći u tu svrhu Kijev, izjavio je u razgovoru za Sputnjik turski publicista i politički analitičar Ibrahim Karagul.

Prema rečima Karagula, razvoj događaja u Crnom moru, uključujući i područja u blizini turske obale, može dovesti do kvalitativne promene sukoba između Rusije i Ukrajine. On ne isključuje ni mogućnost tajnih operacija uz učešće trećih zemalja.

-Moguća eskalacija neće se ograničiti samo na pretnje ekonomskim objektima i logistici. Odavno je poznato da Evropa posmatra Crno more kao jedan od ključnih pravaca pritiska na Rusiju i planira da u taj proces uključi Ukrajinu, smatra sagovornik Sputnjika.

Ranije je ministar odbrane Turske Jašar Guler saopštio da je Ankara uputila upozorenja povodom napada na tankere u Crnom moru, unutar ekonomske zone te zemlje.

Podsetimo, tanker Kairos pod zastavom Gambije zapalio se 28. novembra u Crnom moru, na 28 milja od obale Turske, usled spoljnog uticaja. Svih 25 članova posade je uspešno evakuisano, a požar je ugašen tek posle skoro dva dana. Još jedan tanker, Virat, sa 20 članova posade, bio je meta napada bespilotnih morskih plovila 28. i 29. novembra u ekonomskoj zoni Turske. Ruski tanker Midvolga-2, koji je prevozio biljno ulje, napadnut je 1. decembra u Crnom moru, ali zahtev za pomoć nije upućen, saopštilo je turska Uprava za pomorstvo.

