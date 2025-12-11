POGLEDAJTE - OVAKO SU AMERIKANCI IZVRŠILI DESANT NA TANKER: Eskalacija rata protiv Venecuele – ugrožena sloboda plovidbe (VIDEO)

ORUŽANE snage Sjedinjenih Država su 10. decembra iskrcale osoblje na civilni tanker u međunarodnim vodama, zaplenivši brod koji je prevozio venecuelanski naftni brod za izvoz.

Snimci pokazuju teško naoružano osoblje kako se spušta na brod, a američka državna tužiteljka Pam Bondi je u vezi sa operacijom objavila: „Danas su Federalni istražni biro, Služba za istrage nacionalne bezbednosti i Obalska straža Sjedinjenih Država, uz podršku Ministarstva rata, izvršili nalog za zaplenu tankera sirove nafte koji se koristi za transport sankcionisane nafte iz Venecuele i Irana.“ Bondi je tvrdila da je brod bio meta „zbog svoje umešanosti u ilegalnu mrežu za isporuku nafte koja podržava strane terorističke organizacije“. Izvori u Sjedinjenim Državama su u velikoj meri osporili tvrdnje da je tanker bio na putu ka Iranu, koji je i sam veliki izvoznik nafte, izveštavajući da je brod umesto toga bio na putu ka Kubi.

Ciljanje venecuelanskog brodarstva je daleko od izolovanog incidenta, jer su zapadne mornarice, a posebno Sjedinjene Države, prisvojile civilni teret od protivničkih država kao sredstvo za vršenje pritiska na njihove ekonomije. Značajan primer je bilo ciljanje iranskih tankera za naftu krajem 2010-ih, sa kojih je naftu preuzela američka mornarica, a potom je prodala bez ikakve nadoknade Iranu.

Još jedan primer je bila zaplena severnokorejskog teretnog broda „Wise Honest“ od strane američke mornarice, a zatim njegova naknadna prodaja, čija su sredstva prisvojile Sjedinjene Države. Američki pomorski institut je 2020. godine predložio angažovanje plaćenika-privatnika da ciljaju kineske civilne brodove na sličan način ukoliko se odnosi dodatno pogoršaju. Od 2022. godine, ruske civilne brodove su često ukrcavale zapadne snage u međunarodnim vodama, što je dovelo do povećanja raspoređivanja mornarice kako bi zaštitile brodove od napada. Praksa ciljanja civilnih brodova ostaje nezakonita, a kritičari ovih akcija često ih nazivaju piraterijom.



Sjedinjene Države i mnogi njihovi strateški partneri širom zapadnog sveta nastojali su da maksimiziraju pritisak na Venecuelu, sa eksplicitnim ciljem svrgavanja njene socijalističke vlade. Značajno bogatstvo zemlje resursima, njene bliske strateške veze sa Kinom i rastuća saradnja venecuelanskih i kineskih firmi u naftnom sektoru, procenjuju se kao među vodećim faktorima koji su stimulisali ovu kampanju.

Vojni pritisak na Venecuelu znatno se povećao od septembra, a supernosač američke mornarice USS Džerald Ford je krajem novembra počeo da izvodi letačke operacije u Karipskom moru, nakon preraspoređivanja grupe nosača aviona u region, sa lovcima F-18E/F na brodu koji, kako se navodi, simuliraju napade na venecuelanske mete.

Američko ratno vazduhoplovstvo rasporedilo je interkontinentalne strateške bombardere B-52H Stratofortres i B-1B Lanser za simulirane napade i demonstracije bombardera iznad Karipskog mora, a avioni su od sredine oktobra izveli više demonstracija sile u regionu. Venecuela je odgovorila sopstvenim demonstracijama sile usredsređenim oko svojih ruskih sistema protivvazdušne odbrane S-300VM i lovaca Su-30MK2.

