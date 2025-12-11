"NOVOSTI" NA LICU MESTA: Saša Kovačević u jeku poslednjih priprema za koncerte sa grčkim muzičarima (FOTO)

POP zvezda Saša Kovačević uveliko se priprema za koncerte koji će se održati 16. i 17. decembra 2025. u beogradskom Sava centru.



Iako je publika navikla na njegove spektakularne nastupe, Saša ovog puta obećava nešto potpuno novo, spektakl koji će njegove hitove podići u višu, orkestarsku dimenziju.

Probe su u punom jeku, gde se svakodnevno brižljivo sklapa zvuk i energija ovog ambicioznog projekta. Popularni pevač provodi sate u sali za probe, doterujući svaki detalj i aranžman, težeći muzičkoj perfekciji.

​Na sceni Plave dvorane Sava centra naći će se više od 15 vrhunskih muzičara. Pored standardnog benda, Sašu će pratiti specijalno pozvani muzičari iz Grčke koji donose posebne finese u zvuk, čineći fuziju jedinstvenom. Posebnu emotivnu dimenziju celom spektaklu daće i ženski gudački kvartet, čiji će strastveni i sofisticirani aranžmani obogatiti melodije i stvoriti toplu, intenzivnu i nezaboravnu atmosferu za publiku.

Ovakva postava obećava raskošnu i nečuvenu zvučnu sliku. U savršenoj dvorani, publiku očekuju potpuno novi, pažljivo izbrušeni aranžmani. Sašini hitovi će prvi put biti izvedeni u ovako bogatom, moćnom i orkestarskom izdanju, pretvarajući svaku numeru u malo remek-delo.

Ova jedinstvena fuzija muzičara stvara magiju na samo nekoliko metara od publike, obećavajući izuzetno ličan i nezaboravan doživljaj. Grčki muzičari i gudački kvartet, zajedno sa bendom, doprineće stvaranju spektakularnog muzičkog iskustva.

​Interesovanje za koncerte je ogromno, što samo potvrđuje da ovo nije samo koncert, već muzički događaj godine u Beogradu. Saša Kovačević će svoju karijeru obeležiti izvedbom punom emocije, majstorstva i vrhunskog muzičkog umeća, pružajući publici večeri koje se dugo pamte.

