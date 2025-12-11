ZBOG ZLOSTAVLJANJA I UBISTVA CIVILA: Pet pripadnika ukrajinske vojske osuđeno na po 23 godine zatvora
PET pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, uključujući komandira, osuđeno je na po 23 godine zatvora zbog zlostavljanja civila i ubistava u Mariupolju u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je ruski Istražni komitet.
Prema presudi, komandir 2. topa 1. vatrenog voda 2. artiljerijske baterije 1. artiljerijskog diviziona 55. odvojene artiljerijske brigade Dmitrij Striževski i četiri pripadnika njegove posade, Dmitrij Leontjev, Aleksandar Doljnjak, Nikita Korobicin i Vitalij Bočkov, proglašeni su krivim po člancovima o zlostavljanju civila, korišćenju zabranjenih metoda u sukobu, ubistvu više lica, pokušaju ubistva i namernom oštećenju tuđe imovine, preneo je Sputnjik.
Utvrđeno je da su optuženi u martu 2022. godine bili stacionirani na borbenim položajima u metalurškom kombinetu "Azovstalj" u Mariupolju, odakle su, po naredbi nadređenih, višestruko granatirali stambene objekte i civilnu infrastrukturu grada i prigradskih naselja.
Tokom napada na školsku zgradu poginula su dva civila, a još dvoje, uključujući maloletnika, je ranjeno.
Približno 200 civila koji su došli po humanitarnu pomoć uspelo je da se skloni na sigurno, navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
