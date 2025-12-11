UKRAJINA SLAVI VEST IZ SRBIJE: Pobeda u Šumadiji
Ukrajina je dočekala i lepe vesti.
I to zbog sportskog uspeha njihovog kluba - u srcu Šumadije.
Naime, odbojkaši Karađorđa iz Topole nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Kupa izazivača 2026. pošto su poraženi i u drugom meču šesnaestine finala.
Ukrajinski Horodok je večeras u sali OŠ „Karađorđe“ u Topoli pobedio Karađorđe sa 3:0, po setovima 25:16, 25:14 i 25:23, posle 68 minuta igre.
U prvom meču, odigranom juče (sreda, 10. decembar) u Topoli, Horodok je pobedio sa 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:20).
Po propozicijama CEV, za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija 3 boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija 2, a poraženi 1 bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje “zlatni set”, koji se igra odmah po završetku druge utakmice. “Zlatni set” se igra do 15 poena.
Posle eliminacije Karađorđa, Horodok će igrati u osmini finala (21. i 28. januar) protiv pobednika duela između kiparskog Pafijakosa iz Pafosa, za koji igra Miloš Krsteski, i grčkog PAOK-a iz Soluna, za koji igra Uroš Kovačević. U prvom meču odigranom na Kipru, PAOK je pobedio sa 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:17). Revanš će se odigrati 7. januara u Solunu.
Ako vas zanima sport, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
SKANDAL! Poznati teniser suspendovan na 20 godina, nameštao mečeve!
11. 12. 2025. u 15:52
"OSTALO MI JE OD 11 DO 14 MESECI ŽIVOTA"! NBA zvezda boluje od neizlečive bolesti
12. 12. 2025. u 11:31
SAKRAMENTO "LEŽI" NIKOLI JOKIĆU: Najbolji igrač današnjice obožava da igra protiv Kingsa
NOVO dominantno izdanje najboljeg košarkaša današnjice očekujemo na večerašnjem meču Sakramenta i Denvera koji se sastaju u "Golden 1 centru" četiri sata posle ponoći.
11. 12. 2025. u 13:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)