UKRAJINA SLAVI VEST IZ SRBIJE: Pobeda u Šumadiji

I to zbog sportskog uspeha njihovog kluba - u srcu Šumadije.

Naime, odbojkaši Karađorđa iz Topole nisu uspeli da se plasiraju u osminu finala Kupa izazivača 2026. pošto su poraženi i u drugom meču šesnaestine finala.

Ukrajinski Horodok je večeras u sali OŠ „Karađorđe“ u Topoli pobedio Karađorđe sa 3:0, po setovima 25:16, 25:14 i 25:23, posle 68 minuta igre.

U prvom meču, odigranom juče (sreda, 10. decembar) u Topoli, Horodok je pobedio sa 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:20).

Odbojkaši Karađorđa iz Topole / FOTO: OSS

Po propozicijama CEV, za pobede od 3:0 i 3:1 pobednik dobija 3 boda. Ukoliko se meč završi rezultatom 3:2, pobednik dobija 2, a poraženi 1 bod. Ukoliko obe ekipe imaju isti broj pobeda i bodova, o ukupnom pobedniku odlučuje “zlatni set”, koji se igra odmah po završetku druge utakmice. “Zlatni set” se igra do 15 poena.

Posle eliminacije Karađorđa, Horodok će igrati u osmini finala (21. i 28. januar) protiv pobednika duela između kiparskog Pafijakosa iz Pafosa, za koji igra Miloš Krsteski, i grčkog PAOK-a iz Soluna, za koji igra Uroš Kovačević. U prvom meču odigranom na Kipru, PAOK je pobedio sa 3:1 (21:25, 25:23, 25:21, 25:17). Revanš će se odigrati 7. januara u Solunu.

