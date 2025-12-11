KOREJSKI SCENARIO ZA UKRAJINU: Na videlo izašla suština mirovnog sporazuma koji je Amerika predložila Kijevu

UKRAJINA bi, po okončanju ratnih dejstava, trebalo da bude suverena država, čije granice štite međunarodne bezbednosne garancije, koja je deo EU i koja svoju ekonomiju obnavlja uz velike investicije iz SAD i Evrope. Ovo je, kao suštinu mirovnog sporazuma koji SAD predlažu Kijevu, objavio Vašington post, pozivajući se na ukrajinske i američke izvore, uz konstataciju da je reč o rešenju po ugledu na korejski scenario. List naglašava da bi razmena teritorija bila neminovna.

Foto: Profimedia

Mirovni predlog podrazumeva stvaranje demilitarizovane zone kao opcije za rešavanje pitanja granica u Ukrajini, uz razmenu teritorija, uključujući kompromisno rešenje, po kome bi obe strane polagale pravo na celu teritoriju, bez formalnog odricanja od bilo kog dela. Vašington post ističe da bi demilitarizovana zona bila uspostavljena duž cele linije prekida vatre, od Donjecka na severoistoku do Zaporožja i Hersona na jugu, uz dublju zonu bez teškog naoružanja, a nadgledanje bi bilo strogo, po uzoru na korejsku situaciju.

Rusija traži da Ukrajina prepusti preostalih 25 odsto Donjecka, a američki pregovarači tvrde da bi Ukrajina, u svakom slučaju, mogla da izgubi taj prostor tokom narednih meseci, dok se, kao kompromis, razmatra model Koreje, gde obe strane polažu pravo na celu teritoriju, ali bez formalnog odricanja.

Predloženi su i ubrzano člnastvo Ukrajine u EU do 2027. godine i fond za obnovu zemlje. Pregovori između Ukrajine i SAD, po izvorima Vašington posta, podrazumevaju paket od tri dokumenta koji se odnose na mirovni plan, bezbednosne garancije i ekonomski projekt oporavka zemlje.

Ukrajinski i američki izvori naveli su za vašingtonski list da bi Ukrajina mogla da uđe u EU već 2027. godine i dodaju da, iako takva integracija brine pojedine članice Unije, administracija američkog predsednika Donalda Trampa smatra da može da prevaziđe otpor nekih zemalja, prvenstveno Mađarske.

Članstvo u EU, podstaklo bi trgovinu i investicije, a posebno bi nateralo Ukrajinu da suzbije korupciju u državnim preduzećima, i smatralo bi se porazom ideje ruskog predsednika Vladimira Putina o "jedinstvu Rusije i Ukrajine".

Izvori su naveli da bi SAD obezbedile bezbednosne garancije nalik članu 5 NATO, koji predviđa da se napad na svaku članicu tretira kao atak na celu Alijansu.

Ukrajina, piše ovaj list, želi da Vašington potpiše sporazum i da ga Kongres ratifikuje, dok bi evropske zemlje dale sopstvene garancije, dok radna grupa SAD i Ukrajine razmatra detalje modela odgovora na eventualni ruski raskid sporazuma.

Pregovori se vode i o veličini ukrajinske vojske, a pominje se povećanje inicijalnog američkog predloga sa 600.000 na 800.000 vojnika, što se poklapa sa procenama posleratnih potreba.

Trampovi pregovarači predložili su da se 100 milijardi evra od sume koja premašuje 200 milijardi zamrznutih ruskih sredstava, iskoristi za reparacije Ukrajini, a razmatra se i uloga američke kompanije za upravljanje investicijama "Blekrok" i Svetske banke, u fondu vrednom 400 milijardi dolara.

Tramp, takođe, zagovara slične investicione programe za Rusiju, polazeći od pretpostavke da države koje trguju i privredno napreduju, ne ulaze u rat, zaključuje Vašington post.

Zaporožje pod skute SAD?

NUKLEARNA elektrana Zaporožje vratila bi se pod međunarodnu kontrolu, a pominje se i mogućnost da SAD preuzmu upravljanje objektom, što pojedini ukrajinski zvaničnici vide kao dodatnu zaštitu od Rusije. Izvori pojašnjavaju da bi plan rekonstrukcije uključivao i zamrznuta ruska sredstva kao i američke investicije.