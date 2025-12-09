UKRAJINA NA PREKRETNICI: Zelenski odlučio da li će biti promene zakona za izbore u zemlji
NAKON što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je u Ukrajini potrebno da se održe predsednički izbori, Vladimir Zelenski izjavio je da je spreman da izmeni zakon kako bi to bilo moguće.
„Sada molim Sjedinjene Američke Države da mi pomognu, možda sa evropskim kolegama, da osiguram bezbednost izbora. Zatim, u narednih 60-90 dana, Ukrajina će biti spremna za izbore. Molim naše parlamentarce da pripreme zakonske predloge o mogućnosti izmene zakonskog okvira i Zakona o izborima tokom ratnog stanja“, rekao je Zelenski za ukrajinske medije.
Šef kijevskog režima u utorak je, odgovarajući na kritiku američkog predsednika Donalda Trampa, koji je rekao da je vreme da se u Ukrajini održe predsednički izbori, izjavio da je „uvek spreman za izbore“.
Tramp je ranije izjavio da je vreme da se u Ukrajini održe predsednički izbori i da bi građani Ukrajine trebalo da imaju takav izbor.
Zelenski je ranije više puta govorio da ukrajinski zakon, navodno, ne dozvoljava održavanje izbora u Ukrajini tokom ratnog stanja uvedenog u februaru 2022. godine, a koje se produžava svaka tri meseca.
Zelenskom je mandat istekao 20. maja 2024. godine. Predsednički izbori u Ukrajini 2024. godine su otkazani, a kao razlog je navedeno ratno stanje i opšta mobilizacija. Zelenski je tada rekao da nije vreme za izbore. U februaru ove godine Tramp je nazvao Zelenskog „diktatorom bez izbora“ i istakao da mu je rejting pao na 4 odsto.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"MALI NAPREDAK" Oglasio se Zelenski o razgovorima u Londonu
08. 12. 2025. u 20:22
NEMAČKI LIST TVRDI: Zelenski mora da pristane na teritorijalne ustupke
07. 12. 2025. u 20:49
"ODUSTAĆEMO OD ČLANSTVA U NATO UZ JEDAN USLOV" Ukrajina podvukla svoje crvene linije
07. 12. 2025. u 16:34
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)