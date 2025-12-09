Svet

UKRAJINA NA PREKRETNICI: Zelenski odlučio da li će biti promene zakona za izbore u zemlji

В.Н.

09. 12. 2025. u 21:05

NAKON što je predsednik SAD Donald Tramp objavio da je u Ukrajini potrebno da se održe predsednički izbori, Vladimir Zelenski izjavio je da je spreman da izmeni zakon kako bi to bilo moguće.

УКРАЈИНА НА ПРЕКРЕТНИЦИ: Зеленски одлучио да ли ће бити промене закона за изборе у земљи

Foto: Printskrin

„Sada molim Sjedinjene Američke Države da mi pomognu, možda sa evropskim kolegama, da osiguram bezbednost izbora. Zatim, u narednih 60-90 dana, Ukrajina će biti spremna za izbore. Molim naše parlamentarce da pripreme zakonske predloge o mogućnosti izmene zakonskog okvira i Zakona o izborima tokom ratnog stanja“, rekao je Zelenski za ukrajinske medije.

Šef kijevskog režima u utorak je, odgovarajući na kritiku američkog predsednika Donalda Trampa, koji je rekao da je vreme da se u Ukrajini održe predsednički izbori, izjavio da je „uvek spreman za izbore“.

Tramp je ranije izjavio da je vreme da se u Ukrajini održe predsednički izbori i da bi građani Ukrajine trebalo da imaju takav izbor.

Zelenski je ranije više puta govorio da ukrajinski zakon, navodno, ne dozvoljava održavanje izbora u Ukrajini tokom ratnog stanja uvedenog u februaru 2022. godine, a koje se produžava svaka tri meseca.

Zelenskom je mandat istekao 20. maja 2024. godine. Predsednički izbori u Ukrajini 2024. godine su otkazani, a kao razlog je navedeno ratno stanje i opšta mobilizacija. Zelenski je tada rekao da nije vreme za izbore. U februaru ove godine Tramp je nazvao Zelenskog „diktatorom bez izbora“ i istakao da mu je rejting pao na 4 odsto.

(Sputnjik)

