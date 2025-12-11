DOBAR DAN ZA GLUMCE I PIJANISTE Astro savet za četvrtak, 11. decembar: Ova 3 znaka će najviše osetiti efekte trigona Merkur-Neptun

SJAJAN aspekt, trigon Merkura u pronicljivoj Škorpiji i Neptuna u senzibilnim Ribama, 11. decembra 2025. godine, podstiče intuiciju i kreativnost pa je inspirativan za umetnike, posebno glumce, pisce, pijaniste, slikare.

Takođe, donosi uspeh zdravstvenim radnicima, posebno psiholozima, psihoterapeutima, kao i farmaceutima. Efekte ovog aspekta će najviše osetiti vodeni znaci rođeni krajem znaka, Rakovi, Škorpije i Ribe.

Kasno uveče, Merkur, planeta komunikacija, napušta tajanstvenu, nepoverljivu Škorpiju i ulazi u optimističnog, velikodušnog Strelca. Podstiče avanturistički duh, želju za komunikacijom, druženjem, putovanjima, širenjem znanja i vidika. Donosi interes za filozofiju, religiju, književnost, astrologiju.

Pošto je Strelac znak Merkurovog pada, on tu nije tako spretan, efikasan i brz kao u Blizancima (znaku nasuprot Strelcu) pa donosi probleme zbog brzopletosti, naročito u saobraćaju i s "papirologijom". Na zdravstvenom planu, upozorava na probleme sa išijasom i disajnim organima.

Tranzit Merkura preko Strelca će najviše uticati na vatrene (Ovan, Lav i Strelac) a zatim i na vazdušne znake (Blizanci, Vaga, Vodolija).