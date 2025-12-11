Društvo

U GLAVNOM GRADU MAGLA, A EVO GDE SE OČEKUJE SUNCE: Vremenska prognoza za 11. decembar

D.K.

11. 12. 2025. u 00:05

VREMENSKA prognoza za četvrtak, 11. decembar 2025. godine.

Foto: N. Živanović

Vreme u Srbiji

Na severu i zapadu Srbije, kao i na teritoriji Beograda tokom čitavog dana magla ili niska oblačnost, dok će u ostalim krajevima tokom dana biti pretežno sunčano.

Slab, promenljiv vetar, na istoku slab i umeren severozapadni, a temperature će varirati od minus dva do šest stepeni u mestima sa maglom, a u ostalim krajevima do 14 stepeni.

Foto: N. Živanović

Vreme u Beogradu

Hladno, sa maglom i niskom oblačnošću tokom čitavog dana, vetrom promenljivog pravca i najvišom dnevnom temperaturom oko šest stepeni.

Vreme narednih dana

Do kraja nedelje zadržaće se magla i niska oblačnost. Početkom naredne sedmice magla se uglavnom očekuje u jutarnjim, večernjim i noćnim satima, dok će tokom dana, uz slabu do umerenu oblačnost, povremeno biti sunčanih perioda i u nižim predelima.

