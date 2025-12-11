NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
Četvrtak
18.45 Šturm Grac - Crvena zvezda GG (1,53)
21.00 Štutgart - Makabi Tel Aviv 1&|1+&2+ (1,50)
21.00 Porto - Malme 1&2-5 (1,52)
Ukupna kvota: 4,53
Šturm će napasti tri boda protiv Zvezde koja ne blista na strani u Evropi i prima dosta golova, očekujemo nešto otvoreniji, dosta zanimljiv meč i tipujemo bar po jedan gol sa obe strane.
Betis je blizu osmine finala, značio bi mu bar bod na "Maksimiru" i očekujemo da ga osvoji.
Makabi i Malme su među najlošijim timovima u Ligi Evrope, ne piše im se dobro na gostovanjima Štutgartu, odnosno Portu.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ZA LjUBITELjE ODBOJKE: Predlozi iz Lige šampiona
10. 12. 2025. u 14:30
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)
Dok Hrvatska još priča o tamošnjem derbiju, u kome su se sastali Dinamo Zagreb i Hajduk Split, kao nova tema tamošnjoj javnosti nametnula se - vest iz Srbije.
09. 12. 2025. u 20:50
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)
Kapiten hrvatske fudbalske reprezentacije, Luka Modrić, ima troje dece, a ćerka sada toliko lični na njega, da se navijači širom sveta sada šale - da više liči na Luku nego on na samog sebe.
09. 12. 2025. u 19:35
TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne
Otkako je počeo rat u Ukrajini, najnovije vesti vezane za Rusiju, a da nisu sa samog ratišta, ili, kako to Ruska Federacija zove "prostora na kome se odvija Specijalna vojna operacija", uglavnom su Ruse nervirale zbog sankcija, ali poslednje su - prilično neverovatne.
09. 12. 2025. u 13:36
Komentari (0)