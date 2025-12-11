Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

В.М.

11. 12. 2025. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за четвртак

Foto: Profimedia

Četvrtak

18.45 Šturm Grac - Crvena zvezda GG (1,53)

18.45 Dinamo Zagreb - Betis X2 (1,30)
21.00 Štutgart - Makabi Tel Aviv 1&|1+&2+ (1,50)
21.00 Porto - Malme 1&2-5 (1,52)

Ukupna kvota: 4,53

Šturm će napasti tri boda protiv Zvezde koja ne blista na strani u Evropi i prima dosta golova, očekujemo nešto otvoreniji, dosta zanimljiv meč i tipujemo bar po jedan gol sa obe strane.

Betis je blizu osmine finala, značio bi mu bar bod na "Maksimiru" i očekujemo da ga osvoji.

Makabi i Malme su među najlošijim timovima u Ligi Evrope, ne piše im se dobro na gostovanjima Štutgartu, odnosno Portu.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?