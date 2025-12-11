NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.

Četvrtak 18.45 Šturm Grac - Crvena zvezda GG (1,53)



21.00 Štutgart - Makabi Tel Aviv 1&|1+&2+ (1,50)

21.00 Porto - Malme 1&2-5 (1,52) 18.45 Dinamo Zagreb - Betis X2 (1,30)21.00 Štutgart - Makabi Tel Aviv 1&|1+&2+ (1,50)21.00 Porto - Malme 1&2-5 (1,52) Ukupna kvota: 4,53

Šturm će napasti tri boda protiv Zvezde koja ne blista na strani u Evropi i prima dosta golova, očekujemo nešto otvoreniji, dosta zanimljiv meč i tipujemo bar po jedan gol sa obe strane.

Betis je blizu osmine finala, značio bi mu bar bod na "Maksimiru" i očekujemo da ga osvoji.

Makabi i Malme su među najlošijim timovima u Ligi Evrope, ne piše im se dobro na gostovanjima Štutgartu, odnosno Portu.

