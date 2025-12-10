Svet

DIREKTAN POGODAK U "FLOTU IZ SENKE" Ukrajinske snage onesposobile ruski brod vredan 30 miliona dolara (VIDEO)

K. Despotović

10. 12. 2025. u 19:48

POGOĐENI tanker Dašan ranije su sankcionisale EU, Velika Britanija, Kanada, Australija i Švajcarska, Ukrajinci kažu da se radi o "floti iz senke".

ДИРЕКТАН ПОГОДАК У ФЛОТУ ИЗ СЕНКЕ Украјинске снаге онеспособиле руски брод вредан 30 милиона долара (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Pomorski dronovi ukrajinske Službe bezbednosti (SBU) pod nazivom "Sea Baby" pogodili u Crnom moru naftni tanker "Dašan", koji pripada "floti iz senke" Rusije.

Brod pod zastavom Komorskih Ostrva kretao se u isključivoj ekonomskoj zoni Ukrajine ka lučkom terminalu Novorosijsk.

Ovo je za Ukrinform potvrdio izvor u organima za sprovođenje zakona.

- Tanker je plovio najvećom brzinom sa isključenim transponderom i zadobio je kritična oštećenja - navodi izvor.

Prema njegovim rečima, radilo se o zajedničkoj operaciji 13. Glavne uprave vojne kontraobaveštajne službe SBU i ukrajinske mornarice. Prvi podaci govore da je onesposobljen.

Poznato je da je približna vrednost takvog tankera oko 30 miliona dolara, a da je u jednom putovanju prevozio naftne derivate u vrednosti od skoro 60 miliona dolara.

Zbog transporta ruske sirovine i plovidbe visokog rizika (sa isključenim sistemom identifikacije), tanker Dašan ranije su sankcionisale EU, Velika Britanija, Kanada, Australija i Švajcarska.

- U poslednje dve nedelje, ovo je već treći onesposobljeni tanker iz senkovog flota koji je pomagao Kremlju da zaobiđe međunarodne sankcije - naveo je izvor.

(Ukrinform)

BONUS VIDEO: 

RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom