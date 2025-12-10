"AKO SE MADURO NE OPAMETI, BIĆE SLEDEĆI": Oštar odgovor Trampa nakon zaplene tankera u blizini Venecuele (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da su američke snage zaplenile veliki naftni tanker kod obale Venecuele, što je najnoviji potez u eskalaciji pritiska na predsednika Nikolasa Madura.

Foto: Profimedia, Shutterstock

Tramp je poslednjih nedelja pojačao retoriku, poručivši da su Maduru "dani odbrojani", navodi CNBC.

"Upravo smo zaplenili tanker na obali Venecuele, veliki tanker, vrlo veliki, zapravo najveći ikada zaplenjen", izjavio je Tramp tokom sastanka u Beloj kući.

Na pitanje novinara, predsednik SAD je odbio da pruži dodatne informacije o vlasniku tankera ili njegovom odredištu.

"Zaplenjen je s vrlo dobrim razlogom", kratko je dodao Tramp i nastavio:

"Pretpostavljam da ćemo zadržati naftu. Nisam razmišljao o predsedniku Venecuele. Nisam o njemu razmišljao. Imaće puno problema ako se ne opameti. Ako se ne opameti, biće sledeći. Ne volimo ljude koji ubijaju druge. Kolumbija je veliki proizvođač droge", rekao je Tramp posle pitanja novinara o Maduru.

Vest o zapleni tankera je odmah uticala na cene nafte. Američka sirova nafta poskupela je za 70 centi, odnosno 1,2 odsto, na 58,95 dolara po barelu. Globalna referentna vrednost, nafta Brent, poskupela je za 71 cent, ili 1,15 odsto, na 62,65 dolara po barelu.

Venecuela je jedan od osnivača OPEC i poseduje najveće dokazane rezerve nafte u svetu. Prema podacima energetske konsultantske kompanije Kpler, ove godine izvozi oko 749.000 barela dnevno, od čega najmanje polovina odlazi u Kinu, dok se u SAD izvozi oko 132.000 barela dnevno.

(Telegraf)