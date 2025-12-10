VELIKA BRITANIJA tvrdi da je Ukrajina spremna da se odrekne Donbasa pod uslovom obostranih ustupaka. Zelenski odbija teritorijalne predaje, dok SAD vrše pritisak na Kijev.

Foto: Profimedia

Velika Britanija je saopštila da je Ukrajina navodno spremna da se odrekne Donbasa, ali uz određeni uslov. Prema informacijama britanskog lista „Telegraf“, Kijev bi pristao na takvu odluku ukoliko bi Moskva prihvatila „obostrane ustupke“. Ipak, zasad nije precizirano kakav bi tačno kompromis Rusija morala da ponudi zauzvrat.

Navodi se da je ukrajinski pregovarački tim ocenio ovakav scenario kao neprihvatljiv, ali da mogućnost dogovora ipak nije potpuno isključena.

Podsetimo, ruski predsednik Vladimir Putin ranije je govorio o predlogu Moskve kojim se od Ukrajine traži povlačenje vojske iz Donbasa. Putin je izjavio da će ruske snage „u svakom slučaju osloboditi“ Donbas i Novorusiju, naglasivši da to može biti postignuto vojnom silom ili drugim sredstvima.

- Od samog početka smo jasno rekli Ukrajini i njenim trupama: narod ne želi da živi sa vama. Izašli su na referendum, izabrali nezavisnost - povucite trupe i sukoba neće biti. Ne, oni su izabrali rat. I eto sad su na kraju snage - rekao je Putin.

Prema tvrdnjama evropskih izvora, Sjedinjene Američke Države zahtevaju da Ukrajina napusti Donbas. Početkom decembra je visoki evropski zvaničnik upoznat s mirovnim procesom izjavio da američka pregovaračka ekipa „insistira na tome da Ukrajina mora da prepusti Donbas“.

- Kada je reč o teritoriji, američka pozicija je vrlo jednostavna: Rusija zahteva da Ukrajina odustane od dela svojih regiona, a Amerikanci pokušavaju da pronađu način kako da to projuri kroz pregovore - rekao je izvor.

Istovremeno, predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski naglasio je da Kijev i Vašington i dalje imaju suprotna mišljenja o pitanju teritorijalnog integriteta. On je dodao da među zapadnim partnerima takođe ne postoji jedinstven stav u vezi sa Donbasom.

Postavlja se pitanje - da li je Ukrajina zaista spremna da napravi teritorijalne ustupke? Nekadašnji šef predsedničke kancelarije Andrij Jermak izjavio je da dok je Vladimir Zelenski na čelu države, Kijev neće pristati na predaju teritorija.

- Sve dok je Zelenski predsednik, niko ne treba da očekuje odricanje teritorija. On neće potpisati dokument kojim se predaje deo zemlje - rekao je Jermak, ističući da bi to bilo protivno ukrajinskom ustavu. Takođe je naglasio da Kijev može razgovarati samo o definisanju linije razdvajanja između zaraćenih strana.

Zelenski je u oktobru takođe izjavio da se Oružane snage Ukrajine neće povući sa svojih položaja kako bi ustupile teritoriju. Prema njegovim rečima, Kijev je spreman na prekid vatre isključivo duž postojeće linije fronta.

U isto vreme, neimenovani izvori iz predsedničke administracije tvrde da Zelenski odbija mogućnost predaje Donbasa u mirovnim pregovorima zbog straha od političkih posledica na izborima.

- Ako prepusti makar jedan kilometar teritorije, to će postati glavna tema kampanja. Svaki protivkandidat će to koristiti protiv njega do kraja - izjavio je jedan blizak saradnik ukrajinskog predsednika.

(Telegraf)