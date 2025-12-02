KUŠNER I VITKOF ČEKALI PUTINA: Umesto na sastanku, ruski predsednik pojavom iznenadio sve (VIDEO)

DOK su čekali sastanak sa Vladimirom Putinom, Stiv Vitkof i Džared Kušner su se sastali sa ruskom delegacijom u Moskvi na ručku, uključujući i Putinovog glavnog pregovarača Kirila Dmitrijeva.

Foto: Profimedia

Prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS, ručali su u restoranu sa Mišelinovom zvezdicom, kako je izvestio danski Berlinske.

Američki tim je viđen kako šeta Moskvom sa Dmitrijevim.

⚡️⚡️Whitkoff and Kushner are set to begin talks with Putin any minute now — right after a hearty lunch



Propagandists claim that the Americans, accompanied by Dmitriev, were seen at one of Moscow’s restaurants and are about to start their meeting.hearty pic.twitter.com/prMltLzzWi — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2025

Sastanak je najavljen za posle 17 časova po moskovskom vremenu (posle 15 časova po srpskom), ali izgleda da će Vitkof i Kušner morati još malo da sačekaju i naoružaju se strpljenjem.

❗️Certain Western countries provoke modern world turbulence, Putin says



They are fueling global instability through unfair competition practices, the Russian president stated at the Russia Calling! investment forum. pic.twitter.com/yBCirlQGxa — Sputnik Africa (@sputnik_africa) December 2, 2025

Putin se, naime, nedavno iznenada pojavio u prenosu uživo, dok je učestvovao na plenarnoj sednici tokom investicionog foruma „Rusija zove!“, javlja berlinski ruski TASS.

Prema izveštajima, govorio je o „rekordno niskoj nezaposlenosti“ i inflaciji u Rusiji, za koju kaže da je pala.

Putin je poznat po tome što goste drži u čekanju, ponekad i satima, podseća Berlinske.