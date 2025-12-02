Svet

KUŠNER I VITKOF ČEKALI PUTINA: Umesto na sastanku, ruski predsednik pojavom iznenadio sve (VIDEO)

K. Despotović

02. 12. 2025. u 17:50

DOK su čekali sastanak sa Vladimirom Putinom, Stiv Vitkof i Džared Kušner su se sastali sa ruskom delegacijom u Moskvi na ručku, uključujući i Putinovog glavnog pregovarača Kirila Dmitrijeva.

Foto: Profimedia

Prema ruskoj državnoj novinskoj agenciji TASS, ručali su u restoranu sa Mišelinovom zvezdicom, kako je izvestio danski Berlinske.

Američki tim je viđen kako šeta Moskvom sa Dmitrijevim.

Sastanak je najavljen za posle 17 časova po moskovskom vremenu (posle 15 časova po srpskom), ali izgleda da će Vitkof i Kušner morati još malo da sačekaju i naoružaju se strpljenjem.

Putin se, naime, nedavno iznenada pojavio u prenosu uživo, dok je učestvovao na plenarnoj sednici tokom investicionog foruma „Rusija zove!“, javlja berlinski ruski TASS.

Prema izveštajima, govorio je o „rekordno niskoj nezaposlenosti“ i inflaciji u Rusiji, za koju kaže da je pala.

Putin je poznat po tome što goste drži u čekanju, ponekad i satima, podseća Berlinske.

