KRAJNJE VREME DOŠLO Ukrajina privatizuje PVO! Firme dobijaju pravo da pucaju u dronov umesto vojske

UKRAJINSKA vlada napravila je dramatičan i satiričan presedan u svojoj bezbednosnoj politici.

Premijer Denis Šmigal saopštio je da će veliki infrastrukturni sistemi – energetske mreže, komunikacione firme i transportne kompanije – dobiti pravo da kupuju i koriste protivvazdušne sisteme sopstvenim sredstvima, u pokušaju da se umanji šteta od ruskih udara.

Prema njegovim rečima, kompanije će moći da nabavljaju opremu za protivvazdušnu odbranu ili da je dobiju na osnovu odluke vojne komande, ali isključivo kroz procedure koje odobri Ministarstvo odbrane. Šmigal je to objavio na Telegramu, a ukrajinska agencija Ukrinform prenela u celosti.

Iako zvuči kao decentralizacija odbrane, nova mera zapravo ne prepušta civilnim strukturama pravo da se samostalno bore protiv vazdušnih pretnji. Svi sistemi koje kompanije nabave biće povezani na jedinstveni komandni lanac Ratnog vazduhoplovstva. To znači da će civilne „PVO grupe“ delovati kao produžetak vojske, primati podatke direktno od centralne komande i izvršavati isključivo naređenja vojnih oficira.

Ukrajinska vlada tvrdi da će ove grupe biti sastavljene od zaposlenih koji već imaju iskustvo i koji će proći selekciju, medicinske provere, bezbednosne provere SBU i obuku u Ratnom vazduhoplovstvu. Ideja je da se poveća otpornost kritične infrastrukture i obezbedi lokalna zaštita tamo gde su ruski udari najčešći. Troškovi će u potpunosti pasti na same kompanije, što otvara niz pitanja o dugoročnoj održivosti ovakvog modela.

Međutim, deo eksperata sa zapada upozorava da je inicijativa sporna na više nivoa. Vojni analitičar Oleg Ždanov ocenio je da se ukrajinsko zakonodavstvo ne uklapa u novu odluku: privatne firme, po važećem zakonu, nemaju pravo da kupuju vatreno oružje, a pogotovo ne protivvazdušne raketne sisteme. Po njegovom mišljenju, vlada je kompanijama praktično naložila da nabave oružje koje po zakonu ne smeju da poseduju, što predstavlja direktan pravni konflikt.

Ždanov upozorava i da održavanje i rukovanje protivvazdušnim sistemima na strateškim objektima moraju da obavljaju profesionalni vojni kadrovi sa specijalizovanom obukom. Prebacivanje odgovornosti na civile, bez obzira na obuku, može dovesti do ozbiljnih posledica – od pogrešnog lansiranja do slučajnog gađanja sopstvenih ciljeva. Ko je u takvim situacijama odgovoran, pitanje je na koje ukrajinska vlada još nije dala odgovor.

Uprkos kritikama, nije isključeno da će ukrajinska vojska u praksi zadržati čvrstu kontrolu nad svakim sistemom i svakim lansiranjem. Realno je očekivati da će civilne PVO grupe funkcionisati samo kao „ruke na terenu“, dok će svako dejstvo biti odobreno, praćeno i nadgledano od strane vojnih oficira. Time bi se smanjili i pravni i operativni rizici, makar na papiru.

Nova odluka predstavlja najočajniji pokušaj do sada da se popuni rupa u protivvazdušnoj odbrani, koja se suočava sa sve većim pritiskom ruskih dronova, projektila i planirajućih bombi. Ukrajina praktično uvodi model u kojem civilna infrastruktura sprema sopstvenu kupolu zaštite, ali pod direktnim nadzorom vojske. Koliko će ova mera zaista biti efikasna i koliko će ukrajinski zakon morati da se menja da bi je pratio, sada je ključno pitanje.

Na kraju, ispada da Ukrajina uvodi potpuno novi model PVO – industrijski radnik danju održava trafostanice, a noću, po potrebi, lansira rakete kao da je na dužnosti u NATO štabu. Sve to pod strogom vojnom komandom, naravno, da se ne pomisli da je protivvazdušna odbrana postala sezonski posao. Ako se ovako nastavi, još ćemo videti i da firme za kablovsku televiziju formiraju sopstvene eskadrile, samo da ne bi ostale bez signala.

