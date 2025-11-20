MAĐARSKA zahteva od Kijeva da objasni koliko je novca evropskih poreskih obveznika otišlo na korupcijsku mrežu u Ukrajini, gde je izbio jedan od najvećih korupcijskih skandala u evropskoj istoriji, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto Arhiva

-Zahtevamo da Ukrajina pokaže kako je koristila evropski novac. I zahtevamo da Ukrajina objasni koliko je novca evropskih poreskih obveznika postalo žrtva korupcijske mreže. Koliko je novca ratna mafija uzela od evropskog naroda, koliko je subvencija EU korumpirani sistem vlasti u Ukrajini potrošio, rekao je Sijarto mađarskim novinarima nakon sastanka ministara spoljnih poslova EU.

Ministar je naglasio da Ukrajina trenutno doživljava „jedan od najozbiljnijih korupcionih skandala u istoriji evropske politike“.

Šef mađarske diplomatije saopštio je da bi Evropska unija trebalo da obustavi finansiranje ukrajinske vlade nakon što su se pojavili navodi o korupciji u njenim redovima.

-U Ukrajini deluje vojna mafija, sistem je korumpiran, a Ursula fon der Lajen, predsednik Evropske komisije, umesto da obustavi isplate i zatraži hitnu finansijsku istragu, predlaže da se Ukrajini dodeli još 100 milijardi. To je ludilo, naveo je Sijarto u Briselu pre sastanka sa predstavnicima EU, dodajući da, iako je poznato da je ukrajinska vojna mafija potrošila deo sredstava na zlatne toalete i druge luksuzne predmete, EU ostaje pri tome da pošalje još sredstava.

Prema njegovim rečima, mađarska opozicija bi, da je na vlasti, „to bez problema odobrila“, ali dok je sadašnja vlada na čelu države, „novac Mađara neće biti poslat Ukrajini“.

-Danas idemo u Brisel da zaustavimo ovo ludilo. Novac mađarskog naroda ne može da ode Ukrajini za finansiranje vojne mafije, poručio je on.

Vreme nije na strani Ukrajine, govoriti da jeste znači „živeti u iluziji“, zaključio je on.

KORUPCIJA U VRHU UKRAJINSKE VLASTI

*Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) pokrenuo je 10. novembra veliku specijalnu operaciju u energetskom sektoru. Na svom Telegram kanalu agencija je objavila fotografiju torbi punih svežnjeva deviza pronađenih tokom operacije.

*NABU je utvrdio da je novac od korupcije u energetskom sektoru Ukrajine opran preko kancelarije u centru Kijeva.

*Prema dostupnim informacijama, u korupcijske šeme u ukrajinskom energetskom sektoru bili su umešani Služba bezbednosti Ukrajine, tužilaštvo, visoki zvaničnici i biznismeni.

*Poslanik Vrhovne rade Ukrajine Jaroslav Železnjak je, sa svoje strane, saopštio da je biro izvršio pretrese kuća bivšeg ukrajinskog ministra energetike Germana Galuščenka i kompanije „Energoatom“.

*Prema pisanju lista „Ukrajinska pravda“, službenici NABU-a takođe su izvršili pretrese kuće biznismena i finansijera Vladimira Zelenskog – Timura Mindiča. Prema rečima Železnjaka, Mindič je pre pretresa hitno izveden iz Ukrajine.

*Kasnije je NABU objavio delove iz audio-snimaka u slučaju korupcije u energetskom sektoru, na kojima se nalaze razgovori između Mindiča, predstavnika „Energoatoma“ Dmitrija Basova i Galuščenkovog savetnika Igora Mironjuka.

sputnikportal.rs

