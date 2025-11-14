Svet

AMERIKANCI O SKANDALU U UKRAJINI: Korupcija ugrožava podršku Zelenskom u inostranstvu

Novosti online

14. 11. 2025. u 20:35

KORUPCIJSKI skandal u Ukrajini ugrozio je podršku Vladimiru Zelenskom u inostranstvu i narušio njegov ugled.

Foto: Profimedia

Ovo mišljenje citira američki list "Njujork tajms". Publikacija napominje da je istraga o korupciji u Ukrajini dostigla velike razmere i da je stigla do užeg kruga Zelenskog.

- To ugrožava njegovu podršku i na domaćem i na međunarodnom nivou i baca senku na njegov imidž - ističe se u tekstu.

Ranije je francuski političar Florijan Filipo izrazio negodovanje zbog Zelenskogove posete Parizu usred korupcionaškog skandala.

