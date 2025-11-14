Svet

PRVI SNIMCI PUCNJAVE IZ PARIZA: Vitlao nožem, policija otvorila vatru (VIDEO)

V.N.

14. 11. 2025. u 16:16

NA društenim mrežama pojavili su se prvi snimci današnje pucnjave u centru Pariza, pri čemu je policija sprovela operaciju na železničkoj stanici Monparnas, dok je evakuacija putnika u toku.

Foto: Društvene mreže/X/ Bastion

Na jednom od snimaka vidi se kako pripadnici policije stavljaju žuti prekrivač preko osobe.

Francuska policija sprovela je u popodnevnim satima operaciju na železničkoj stanici Monparnas u centru Pariza zbog pucnjave, a evakuacija putnika je u toku, prema rečima svedoka.

Stanica je trenutno zatvorena, a uzroci operacije još nisu zvanično saopšteni, prenosi Rojters.

Francuski portal "Actu" javio je da je na stanici Monparnas u 15. arondismanu došlo do pucnjave.

Uspostavljen je bezbednosni perimetar, a na lice mesta stižu kola hitne pomoći.

Prema pisanju francuskih medija, jedna osoba koja se nalazila u vozu iz Rena pogođena je policijskom vatrom.

Operacija je izazvala zastoj u železničkom saobraćaju.

Kako piše francuski BFMTV, haos je nastao nakon što je muškarac mahao nožem. 

Najmanje jedan hitac je ispaljen na stanici Monparnas u Parizu od strane policije u petak, 14. novembra, saopštilo je parisko tužilaštvo za BFMTV.

 - Iz prvih informacija koje su nam dostavljene, čini se da je muškarac poznat po porodičnom nasilju mahao nožem i da je policajac upotrebio svoje oružje da ga zaustavi - saopštilo je parisko tužilaštvo.

(Kurir)

