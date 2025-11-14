PRVI SNIMCI PUCNJAVE IZ PARIZA: Vitlao nožem, policija otvorila vatru (VIDEO)

NA društenim mrežama pojavili su se prvi snimci današnje pucnjave u centru Pariza, pri čemu je policija sprovela operaciju na železničkoj stanici Monparnas, dok je evakuacija putnika u toku.

Na jednom od snimaka vidi se kako pripadnici policije stavljaju žuti prekrivač preko osobe.

???A l’instant : Situation confuse à la gare Montparnasse, à Paris, un homme a été abattu par la police. Deux détonations ont retenti, provoquant un mouvement de panique dans la gare. La gare est en cours d’évacuation. pic.twitter.com/bZD70YpLv9 — LSI AFRICA (@lsiafrica) November 14, 2025

Francuska policija sprovela je u popodnevnim satima operaciju na železničkoj stanici Monparnas u centru Pariza zbog pucnjave, a evakuacija putnika je u toku, prema rečima svedoka.

Stanica je trenutno zatvorena, a uzroci operacije još nisu zvanično saopšteni, prenosi Rojters.

La Gare Montparnasse, brièvement évacuée après une intervention de la police. Pas d’informations données aux voyageurs pour le moment mais évidemment beaucoup d’inquiétudes surtout en cette date… pic.twitter.com/NEIQcneSW1 — Alexandra QUARINI (@alexquarini) November 14, 2025

Francuski portal "Actu" javio je da je na stanici Monparnas u 15. arondismanu došlo do pucnjave.

Uspostavljen je bezbednosni perimetar, a na lice mesta stižu kola hitne pomoći.

Prema pisanju francuskih medija, jedna osoba koja se nalazila u vozu iz Rena pogođena je policijskom vatrom.

Operacija je izazvala zastoj u železničkom saobraćaju.

Kako piše francuski BFMTV, haos je nastao nakon što je muškarac mahao nožem.

Najmanje jedan hitac je ispaljen na stanici Monparnas u Parizu od strane policije u petak, 14. novembra, saopštilo je parisko tužilaštvo za BFMTV.

- Iz prvih informacija koje su nam dostavljene, čini se da je muškarac poznat po porodičnom nasilju mahao nožem i da je policajac upotrebio svoje oružje da ga zaustavi - saopštilo je parisko tužilaštvo.

