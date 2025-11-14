"ODATLE JE DUVAO HLADNI VETAR": Medvedev otkrio ko je izdao Zelenskog
VAŠINGTON je izdao Vladimira Zelenskog, aktuelna američka administracija smatra da on nije „sav svoj“, izjavio je zamenik šefa Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
- Ko je izdao lošeg muzičara? Evropska unija, NATO? Ne, ne oni. Možda, ali samo delimično. Pa, ko onda? Samo jedna sila je sposobna da pogubi i pomiluje svoje kučkine sinove. Vašington. Odatle je duvao hladni vetar - napisao je Medvedev.
Zvaničnik je na svom Telegram kanalu primetio da je Zelenski u škripcu, a svaki dan mu donosi „pogoršanje položaja na šahovskoj tabli“.
Korupcijski skandal u Ukrajini, u koji je umešan ukrajinski biznismen Timur Mindič, mogao bi dovesti do ostavke Zelenskog, objavio je ranije list „Spektator“.
Podsetimo, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) objavili su o velikoj operaciji pod nazivom „Midas“ za otkrivanje velike korupcijske šeme u energetskom sektoru.
Prema dostupnim informacijama, u korupcijske šeme u ukrajinskom energetskom sektoru bili bili su umešani Služba bezbednosti Ukrajine (SBU), tužilaštvo, visoki zvaničnici i biznismeni, uključujući Timura Mindiča, suvlasnika kompanije „Kvartal 95“ i poznatog kao „novčanik“ Vladimira Zelenskog.
(Sputnjik)
