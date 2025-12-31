SNEG OKOVAO POLJSKU: Kolona vozila duga 20 kilometara - stotine ljudi ostale zarobljene u svojim automobilima (VIDEO)
OBILNE snežne padavine u Poljskoj izazvale su probleme u saobraćaju, a na auto-putu između Varšave i baltičkog lučkog grada Gdanjska tokom noći je formirana kolona vozila u dužini od čak 20 kilometara, saopštila je danas policija.
Policija navodi da je saobraćaj na tom auto-putu ponovo krenuo jutros u ranim jutarnjim satima, preneo je Rojters.
Ističe se da su stotine ljudi ostale zarobljene u svojim automobilima na auto-putu na temperaturama ispod nule.
Zamenik poljskog ministra infrastrukture Stanislav Bukovjec rekao je na konferenciji za novinare da niko nije povređen pri lošim uslovima na putevima.
U Poljskoj je bilo i poremećaja u železničkom i vazdušnom saobraćaju zbog loših vremenskih uslova, ali se od jutros usluge normalizuju, navodi agencija.
(Tanjug)
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
"POSTOJI RAZLOG ZA NADU" Poljski premijer: Mir u Ukrajini je na pomolu
30. 12. 2025. u 13:19
POLjSKA ZATVORILA AERODROME: Podigla i ratne avione zbog napada na Ukrajinu (FOTO)
27. 12. 2025. u 08:39
NATO I POLjSKA HITNO DIGLI AVIONE: Rusija žestoko napala u blizini granice
23. 12. 2025. u 08:20
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)