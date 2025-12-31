SNEG OKOVAO POLJSKU: Kolona vozila duga 20 kilometara - stotine ljudi ostale zarobljene u svojim automobilima (VIDEO)

OBILNE snežne padavine u Poljskoj izazvale su probleme u saobraćaju, a na auto-putu između Varšave i baltičkog lučkog grada Gdanjska tokom noći je formirana kolona vozila u dužini od čak 20 kilometara, saopštila je danas policija.

Foto: Printskrin/ X/ Sprinter Press

Policija navodi da je saobraćaj na tom auto-putu ponovo krenuo jutros u ranim jutarnjim satima, preneo je Rojters.

Ističe se da su stotine ljudi ostale zarobljene u svojim automobilima na auto-putu na temperaturama ispod nule.



A severe snowstorm hits Poland, causing major traffic jams and road disruptions, while services struggle to clear the streets. pic.twitter.com/BD2KKwJXIl — Sprinter Press (@SprinterPress) December 31, 2025

Zamenik poljskog ministra infrastrukture Stanislav Bukovjec rekao je na konferenciji za novinare da niko nije povređen pri lošim uslovima na putevima.

U Poljskoj je bilo i poremećaja u železničkom i vazdušnom saobraćaju zbog loših vremenskih uslova, ali se od jutros usluge normalizuju, navodi agencija.

(Tanjug)

