NEMCI UVODE VOJNU OBAVEZU: Do kraja godine poslanici Bundestaga treba da se izjasne o novinama iz pera vlade

TRADICIONALNA nemačka stidljivost u pokazivanju vojne moći i planiranju odbrambene strategije sada je stvar prošlosti. Svaki punoletni Nemac moraće, naime, od dogodine da popuni upitnik o podobnosti za vojnu službu, a od 2027. godine i da se podvrgne lekarskom pregledu, čime ulazi u evidenciju Bundesvera. I žene će dobijati upitnik, ali bez obaveze da ga popune. Ova odluka Berlina, navode svetski mediji, dolazi u trenutku kad Nemačka ima nameru da stvori najjaču konvencionalnu vojsku u Evropi. O novim pravilima izasniće se poslanici Bundestaga, najkasnije do kraja godine.

Foto Tanjug/AP

Ako parlament ne bude dao zeleno svetlo, razmatraće se obvezno regrutovanje. Ukoliko bi izbio rat, vojska bi mogla da koristi dobijene popunjene upitnike i podatke sa lekarskih pregleda da napravi listu potencijalnih regruta.

Najveći otpor ovome, kao i svih prethodnih meseci natezanja, pruža nemačka Levica, a veoma su oprezni i mladi među kojima se značajna većina protivi služenju vojnog roka. Nedavno ispitivanje magazina Štern pokazalo je da je ranije više od polovine mladih podržavalo obavezan vojni rok, dok je sada među onima koji imaju između 18 i 29 godina, protivljenje poraslo na dve trećine.

- Ne želim da idem u rat, jer neću da umrem, niti da neko uperi oružje u mene - kaže za britanski "Bi-Bi-Si", student iz Berlina(17) koji je sa istomišljenicima ispred Bundestaga demonstrirao protiv regrutacije. - Ne želim ni da pucam u druge. Napad na Nemačku je malo verovatan, apstraktni scenario koji vlada koristi da legitimiše krađu prava miliona mladih da odlučuju o svojoj sudbini.

Nešto stariji mladić(21) se, međutim, prijavio kao novi regrut Bundesvera zbog, kako kaže, "trenutne bezbednosne situacije".

- Želeo sam da doprinesem odbrani mira i demokratije - veli on. - Tako vraćam društvu ono što je uložilo u mene, ali verujem u ideju odvraćanja neprijatelja koji možda ne napadne, kad bude video koliko smo jaki.

Vlada kancelara Fridriha Merca je, usvajajući novi plan vojne službe, pokazala jasnu nameru da poveća broj vojnika Bundesvera. Kako procenjuje uprava najveće nemačke kompanije za proizvodnju oružja Rajnmetala, taj cilj mogao bi da bude dosegnut za pet godina. Generalni direktor ove kompanije Armin Paperger, slaže se sa procenom vlade kancelara Frudriha Merca da Nemačka mora da bude spremna za vođenje rata bar do 2029. I general Karsten Brojer, prvi čovek nemačke odbrane, tvrdi da će, za najkasnije četiri godine, uslediti "napad Rusije na Evropu".

Za razliku od prvobitnih planova nove nemačke vladajuće koalcije, koji su predviđali da vojna služba bude dobrovoljna, sada je Berlin u zaokretu ka obaveznoj obuci za sve punoletne muškarce. Lepši pol je dobrodošao, ali na dobrovoljnoj bazi. Novi model služenja vojnog roka povećaće broj pripadnika Bundesvera sa trenutnih 180.000 za 20.000 iduće godine, a u narednoj deceniji treba da naraste na 260.000 uz približno 200.000 rezervista.

Proizvođači oružja trljaju ruke

PODACI o zaradi Rajnmetala, osvetljavaju, međutim, drugu stranu medalje, a tako je i u drugim zemljama. Evropski potezi ka ponovnom naoružavanju znače značajne prihode za proizvođače naoružanja širom Evrope i sveta. Armin Paperger, šef Rajnmetala koji oružjem snabdeva i Ukrajinu ističe: "Zarađujemo mnogo novca, jer postoji ogromna potražnja". Na pitanje da li je Evropa u stanju hladnog, ili hibridnog rata, Paperger odgovara: "Kako god da ga zovete, ovo nije mirno vreme".