NEMAČKA POLICIJA NAŠLA EKSPLOZIV U NAPUŠTENOM VOZILU: Sumnja se na pljačkaše bankomata
NEMAČKA policija pronašla je eksploziv i velike kanistere sa benzinom u slupanom napuštenom automobilu, ostavljenom na sred auto puta A4 u blizini Kelna, a policija sumnja da je pripadao pljačkašima bankomata, prenose danas lokalni mediji.
Prema prvim nalazima, auto holandskih tablica sudario se sa drugim vozilom, a očevici su ispričali da su odmah nakon sudara najmanje dve osobe iz tog automobila pobegle pešice sa lica mesta, preneo je Špigel.
Nakon što je u napuštenom automobilu u pokrajini Severna Rajna-Vestfalija pronađen eksploziv, istražitelji su doveli ovo vozilo u vezu sa nedavnim eksplozijama podmetnutim na bankomatima, saopšteno je iz policije.
Stručnjaci za eksploziv izveli su kontrolisanu detonaciju u obližnjoj šumi, a policija za sada nije navela druge detalje u vezi ovog incidenta.
Auto, koji je policija zaplenila, kretao se od holandskog grada Herlen, a sudar se dogodio kod Frehena u Nemačkoj.
Vozač drugog automobila koji je učestvovao u sudaru lakše je povređen.
Potraga za beguncima iz napuštenog automobila se nastavlja, a policija je na kratko privela dve osobe, ali sumnje u njihovu krivicu nisu potvrđene, kazao je portparol policije.
U opsežnu potragu uključen je i helikopter, a auto put, koji je bio više sati zatvoren za saobraćaj, ponovo je otvoren.
