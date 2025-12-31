PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV RODITELJA IZ PANČEVA: Dvogodišnje dete ostavili da umre u tetkinoj kući u Podgorici
OSNOVNO državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv J.J. i S.R., oboje iz Pančeva, jer su ostavili dvogodišnje dete u teškom zdravstvenom stanju, bez obezbeđivanja adekvatne medicinske pomoći, zbog čega je devojčica A.J. preminula.
Njima se na teret stavlja krivično delo kršenje porodičnih obaveza.
- Optužnicom se okrivljenima stavlja na teret da su 5. oktobra 2024. godine u Podgorici, kršenjem zakonom utvrđenih porodičnih obaveza, ostavili svoje maloletno dete A.J. (rođenu 19. oktobra 2022. godine u Podgorici) u teškom zdravstvenom stanju, bez obezbeđivanja adekvatne medicinske pomoći, usled čega je nastupila smrt deteta - saopšteno je iz ODT-a.
Prema navodima optužnice, trogodišnja devojčica je tog dana, u stanju teškog stepena pothranjenosti i bolesti, ostavljena kod sestre oca, u njenoj porodičnoj kući, gde je i preminula u noći između 5. i 6. oktobra 2024. godine, u ranim jutarnjim časovima.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
PRIČE IZ HRONIKE: Aleksandar Stojanović penzioner u 35. godini
Preporučujemo
UHAPŠENA BABICA ZBOG SMRTI BEBE Užas u Zagrebu: Tokom porođaja blizanaca preminulo dete
06. 09. 2025. u 13:38
TUGA: Umro šestogodišnji sin fudbalera
03. 08. 2025. u 13:48
DETE (10) UPALO U ŠAHT KOD ŠKOLE: Policija odmah reagovala
28. 12. 2025. u 14:22
OTAC UBIO DETE: Zaključao ženu i sina, pa se brutalno iživljavao nad ćerkom
16. 10. 2025. u 22:07
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)