PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV RODITELJA IZ PANČEVA: Dvogodišnje dete ostavili da umre u tetkinoj kući u Podgorici

OSNOVNO državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv J.J. i S.R., oboje iz Pančeva, jer su ostavili dvogodišnje dete u teškom zdravstvenom stanju, bez obezbeđivanja adekvatne medicinske pomoći, zbog čega je devojčica A.J. preminula.

Foto: Pixabay

Njima se na teret stavlja krivično delo kršenje porodičnih obaveza.

- Optužnicom se okrivljenima stavlja na teret da su 5. oktobra 2024. godine u Podgorici, kršenjem zakonom utvrđenih porodičnih obaveza, ostavili svoje maloletno dete A.J. (rođenu 19. oktobra 2022. godine u Podgorici) u teškom zdravstvenom stanju, bez obezbeđivanja adekvatne medicinske pomoći, usled čega je nastupila smrt deteta - saopšteno je iz ODT-a.

Prema navodima optužnice, trogodišnja devojčica je tog dana, u stanju teškog stepena pothranjenosti i bolesti, ostavljena kod sestre oca, u njenoj porodičnoj kući, gde je i preminula u noći između 5. i 6. oktobra 2024. godine, u ranim jutarnjim časovima.

(Tanjug)

